Sandra Barneda: «'La Isla de las Tentaciones' daría para una novela»

¿Qué le ha impedido acudir a la gala del Planeta?

No he querido decirlo para no tener más protagonismo que el que me correspondía pero di positivo en covid y estoy en una cuarentena que por suerte se acaba el próximo lunes. Por suerte, los síntomas han sido muy leves. Hay que aislarse cuando se detecta cualquier señal, es mi consejo.

¿Qué ha querido contar en esta novela, más allá de las difíciles relaciones entre un padre y una hija?

Quería hacer un homenaje a la vulnerabilidad y al hecho de aceptar las heridas de la vida como un tránsito, un camino hacía el amor a uno mismo y hacia los demás.

Buen mensaje en tiempos de covid, por tanto.

Empecé la novela hace dos añosy medio y la acabé en pleno confinamiento. Creo que las circunstancias van a soplar viento a favor para mi novela.

¿En esa relación padre-hija ha arañado de su propia experiencia?

La familia nos trae cosas buenas y cosas malas. Existe una tendencia a generar un efecto blanqueador en la palabra familia. Yo he tirado de mis experiencisa y delas de mis amigos.

¿Las relaciones tóxicas de ‘La isla de las tentaciones’ darian para una novela?

No para una, para muchas. Es muy inspirador en cuanto a tramas.

No me diga que piensa hacerlo.

Nunca se sabe. Sería una buen novela y yo tengo conocimiento de causa.