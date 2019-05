'La familia Addams' propone una fiesta llena de humor y música

Morticia, Miércoles, Gómez y Pugsley se pasearán por las tablas del Gran Teatro del 23 al 26 de mayo con el montaje musical La familia Addams, ese conocido clan que se alegra cuando alguien muere, que come vísceras y hace el amor en el cementerio. Todos ellos protagonizan un espectáculo que lleva dos años girando con gran éxito por España de la mano de la promotora Lest Go (The Hole, Dirty dancing) y que se convierte en una fiesta del humor y de la música apta para un público familiar, que pasará un divertido rato, según señalaron ayer dos de su protagonistas, las actrices Carmen Conesa y Lydia Fairén, que dan vida a Morticia y a Miércoles, respectivamente, y el coordinador de la gira, Carlos Alexandre, durante su presentación.

Con música en directo, en este montaje, la pequeña Miércoles ha crecido y ahora es una bella joven que se enamora de un chico «normal», Lucas Beineke, y ambos deciden reunir a las dos familias en una hilarante noche en casa de los Addams, lo que provoca más de una situación extrema, hasta el punto de que «ya no sabes cuál es la familia rara y cuál es la normal».

Carmen Conesa confesó que esta «metamorfosis» -convertirse en su personaje le lleva una hora y media- ha sido «un reto», pero también «un regalo», reconociendo que todo ese maquillaje y vestuario «ayudan a la interpretación en el escenario, a ofrecer lo que todo el mundo espera, porque, de alguna manera, son iconos que todos tenemos en la cabeza», ya que estos personajes han pasado por el cine, la televisión y el cómic.

«Creo que somos bastante fieles a esos personajes» en este montaje, que se acerca más al teatro musical que a un musical propiamente dicho, ya que «el libreto y los actores tienen mucho peso», continuó la actriz. Así, las canciones funcionan como monólogos que hacen avanzar las escenas, y las letras poseen muchos gags en una adaptación libre que se ha acercado mucho al público español y a su momento social y político, creando así más «empatía» con el espectador. Pese a que son «raros» el público se siente muy identificados con los personajes, apuntó Conesa, que valoró especialmente que la música sea en directo, «lo que es una alegría tanto para los intérpretes como para los espectadores».

ACTORES QUE VUELAN // Un total de 50 personas, 20 de ellos actores, viajan en esta gira, que necesita de tres grandes camiones para transportar una escenografía que goza de recursos que transforman el escenario sin que apenas se dé cuenta el espectador. «La escenografía es muy eficaz, con muy pocos elementos», prosiguió Conesa, que calificó de «magos» al iluminador Juanjo Llorens y al escenógrafo Felipe de Lima. Por otro lado, también hay actores que vuelan, igual que La cosa, la famosa mano amiga del clan, «que, de repente, está en un sitio y al segundo, en otro». Por su parte, Fairen insistió en la fidelidad del espectáculo a los personajes creados por Charles Addams con el objetivo de que sus seguidores «no se decepcionen».

Por otro lado, este montaje está adaptado a personas con discapacidad visual y auditiva, que podrán disponer de una aplicación que les ayude a ver y oír el espectáculo. Esta aplicación se les ofrecerá en el propio teatro junto con una tablet con la que, a través de una pantalla traslúcida sincronizada con el escenario, se seguirá la acción con lenguaje de signos y subtítulos. También se cuenta con un audioguía que irá contando todos los movimientos de los actores. «Es la primera vez que se aplica esto a un musical en este país», señaló Conesa.

La obra ha pasado por 20 ciudades con un total de 560 representaciones, y en cada lugar «es como si fuera un estreno, el primer día», concluyó Conesa. En este sentido, el coordinador de la gira explicó que la productora lleva más de diez años trabajando en España, tanto en producciones propias como ajenas. «El éxito nos hizo adentrarnos en el musical», prosiguió Alexandre, que dijo que este espectáculo «da un paso más», ya que «tenemos los derechos de una obra de unos autores multipremiados en Broadway que nos permite hacer una versión con nuestros grandes profesionales en España», donde hay «una gran cantera». «La calidad es espectacular e, incluso, hay gente que dice que ha superado a la versión de Broadway», subrayó. «Los musicales, y sobre todo producciones como esta, tienen una repercusión importante por parte del público», subrayó el delegado municipal de Cultura, David Luque, que, durante la presentación de este espectáculo, señaló que «siempre que podemos nos gusta que estos montajes pasen por la ciudad» por su «fuerte demanda», reconociendo que con este «está garantizado el entretenimiento y la risa».