La Junta cesa al director de Medina Azahara

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de cesar al actual director del yacimiento arqueológico de Medina Azahara, Alberto Montejo.

Así lo interpreta el propio Montejo después de haber recibido esta mañana una llamada telefónica del director general de Patrimonio Histórico, Miguel Ángel Araúz, en la que se le ha anunciado que la Administración autonómica ha decidido sacar a concurso esta plaza. En declaraciones a este periódico, el director del Conjunto Arqueológico Medina Azahara ha confirmado esta comunicación, que supone, de facto, su destitución, después de dos años y medio al frente de esta responsabilidad. Araúz informó a Montejo de que en el próximo Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se publicará la convocatoria del concurso.

A preguntas de este periódico, Alberto Montejo reconoció que no se esperaba esta decisión de la Junta de Andalucía, ya que, después de que hace meses se especulara con el relevo de los responsables de varios museos y monumentos, parecía que el nuevo Gobierno andaluz no se planteaba más cambios, al menos en lo inmediato. Aun así, señala que se trata de un cargo de confianza, de libre designación, por lo que no cuestiona la decisión y la acepta, igual que aceptó su nombramiento el 9 de mayo del 2017. El puesto deberá cubrirlo un funcionario de carrera conservador de patrimonio o de museos.

Montejo comunicó ayer la situación a los funcionarios del complejo patrimonial, donde trabajan habitualmente unas cincuenta personas, 27-28 de la Junta de Andalucía y otras 20 de empresas privadas que prestan diversos servicios, desde limpieza o jardinería hasta taquillas.

A este arqueólogo le ha tocado una etapa breve, pero apasionante, al frente de la ciudad palatina, pues fue el encargado de recibir a los evaluadores de la Unesco que analizaron la situación de medina azahara de cara a su candidatura como Patrimonio Mundial, y también disfrutó de la concesión del título de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, concedido en julio del año 2018.