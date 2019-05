Julia Navarro: «En la Guerra Civil se perdió la libertad y el futuro»

A pesar de que sitúa sus novelas en épocas pasadas, Julia Navarro no escribe novela histórica: las suyas son novelas de personajes, de gente anónima en periodos concretos, como los miles de españoles en el exilio tras una Guerra Civil en la que el país perdió «la libertad, pero también el futuro». En esa pérdida irreparable que fue para España el exilio sitúa Navarro su última novela, Tú no matarás (Plaza & Janés), un colosal escrito de casi mil páginas que hablan de la culpa y la lucha de la conciencia, porque, como dice ella, «el último misterio que hay en la tierra es el hombre».

«El hombre en estos 20 siglos ha llegado a conocer los lugares más recónditos del planeta. Pero el último misterio es el ser humano. A través de las novelas, de los personajes, intento reflexionar sobre la condición humana», explica la escritora. Las novelas de Julia Navarro son novelas de personajes.

«Yo no hago novela histórica, no cojo un personaje histórico y cuento qué hizo. Hablo de gente anónima, pero para que tenga sentido lo que hacen esas personas, hay que contextualizarlo», explica. Por eso, defiende la importancia del contexto para entender el comportamiento de sus personajes, que se mueven «por los códigos del momento». Como ocurre con una de las protagonistas de Tú no matarás, Catalina, madre soltera, que persigue a su amado «para salvarse a sí misma, a su familia y a su hijo».

«En aquella época, ser madre soltera era quedar absolutamente señalada, estigmatizada y condenada al ostracismo. Si intentas entender a Catalina con los códigos de hoy no entiendes nada. Por eso es muy importante explicar el contexto», afirma. Es la novela que más le ha costado escribir porque está ambientada en la España de sus abuelos, un país en el que no vivían, sino «sobrevivían». «Tenía una sensación de viaje a una película en blanco y negro, todo me parecía terrible. Yo estaba escribiendo y es que los veía, y me dolía», dice.