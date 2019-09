Juan Vicente Piqueras: "La palabra es mi pasión, un vicio del que no quiero quitarme"

"Yo no vivo de la poesía, eso es algo que comprendes pronto, la poesía no te engaña y te permite ver que no te va a dar ni un duro, sabes que te tendrás que buscar las habichuelas en otro sitio, pero sigo escribiendo porque la palabra es mi pasión, un vicio del que no quiero quitarme". Así de contundente se ha mostrado esta mañana Juan Vicente Piqueras en su encuentro con los medios, horas antes de participar en Cosmopoética.

"Ya me he cansado de votar, me he cansado"

Esta tarde, a partir de las 20 horas, estará en la Sala Orive hará repaso oral de su obra junto a la joven poeta Eva Gallud dentro del espacio Cosmoversos. Antes de eso, esta mañana, se ha reunido con los medios, donde ha hablado de su intensa vida viajera a lo largo del mundo. "Me fui de España en 1985, llevo 34 años fuera de y ahora veo España como un extranjero, te cambia la mirada, un poeta vive en su lengua, iInevitablemente, esa es mi patria, pero la realidad española la vivo con mucha extrañeza como muchos españoles, cuando vuelvo siempre me sorprende y al mismo tiempo, siempre es lo mismo, las dos cosas". Sobre las próximas elecciones, también ha mostrado sus dudas después de varias citas ejerciendo su derecho por correo: "Ya me he cansado de votar, me han cansado, imagínate que volvemos a votar y votamos todos lo mismo, entonces estamos en las mismas".

Sobre su periplo en el extranjero y el rastro que ha dejado en su obra, irónico, asegura que es "una persona sin personalidad y muy influenciable, por lo que me dejo llevar, cuando voy a un país, me interesa conocer la lengua, la tradición poética y me han marcado mucho poetas griegos, italianos, ahora poetas árabes también, portugueses. Mi tradición no se limita sólo a mi lengua, me gusta leer la poesía en lengua original, me gusta traducirla y yo creo que eso sí ha tenido una influencia en mi obra, una especie de cosmopolitismo, una especie de apertura a otras tradiciones, a otras lenguas, pero también con un gran anclaje en mi propia lengua. Soy un antiguo, creo que hay que leer a los clásicos, tu ritmo, el río, la tradición sonora de tu lengua porque es en tu lengua en la que te vas a expresar al final".

Los lugares que habita, para él son "dioses, tienen una presencia fortísima. No es lo mismo estar en Roma que en Jordania que en Lisboa, tienen una gran presencia, hay tradiciónes en el aire, en la cultura, si estás en Lisboa eres hijo de Pessoa, y si estás en Roma, estás con Passolini, hay una enorme presencia del dónde, yo he dedicado un libro a mi aldea porque soy de aldea, pasé mis primeros 16 años de vida en una aldea de 100 habitantes y eso marca, pero he pasado 20 años en Roma y también marca. Y el libro que escribí en Atenas se llama Atenas. Para mí, los lugares que habito tienen una gran influencia en mi poesía".

"La traducción es un acto de amor y de humildad"

Traductor de grandes autores, asegura que "la traducción es un acto de amor y de humildad. Yo traduzco solo las obras que me encantan, que me fascinan, tengo esa suerte, e intentó dar mi voz a ese mundo, a esa voz. Traducir es como hacer una mudanza, yo soy experto en mudanzas y traducir es como trasladar una casa otro país, siempre se pierde alguna silla, se rompe un poquito el armario, pero lo importante es que luego haya una casa acogedora para el lector, que suene como si ese poema fuese también en español y eso no siempre es fácil porque a veces, esclavos de la lengua original, no siempre suena bien, suena a traducido".

"He acabado un libro y no sé que hacer con él

"

En este momento, trabaja en un libro que ya está terminado pero no sabe qué hacer con él. "Dar por terminado un libro a mí me cuesta, a la mayoría de poetas les pasará igual, siempre podría ser mejor, te preguntas si lo has hecho bien, lo relees y no te convence, soy muy exigente y por eso, no me atrevo ni a mandarlo a un editor". En su opinión, "el mundo editorial es tan particular que lo mandas y te dicen que no, los poetas parece que vayamos mendigando lo que merecemos, es como cuando querías sacar en un baile a las chicas más guapas y tenían seis o siete bailes pedidos. Yo recurría a los premios por eso, los enviaba como un náufrago que mete un mensaje en la botella, lo lanza al mar a ver si hay suerte y a veces la hubo". Asegura que cuando la gente le dice que he recibido muchos premio, es porque no sabe la cantidad de premios que no le han dado. "Habría que publicar el curriculum de lo que no sale". En cualquier caso, añade, "al poeta la paciencia se le supone como el valor al torero, son gajes del oficio".

"El alzhéimer es una enfermedad terrible, pero muy poética"

Para él la poesía es una manera de pensar, de preguntar por el misterio de la vida, "es un ejercicio muy cotidiano, como cuando era niño rezaba a diario, lanzas preguntas a la vida para entender algo". El libro Padre no sólo es un homenaje a mi padre sino a los últimos campesino es, una forma de vivir que se ha extinguido. Soy hijo de campesinos y llevo dentro el campesino que no soy. Todo eso está en mi y aparece en Aldea y en Padre. Mi padre enfermó de alzhéimer que es una enfermedad terrible pero muy poética, porque el tiempo y el espacio se confunden y él empieza a esperar a su padre, no se reconoce en el espejo y ocurren cosas muy dolorosas, pero al mismo tiempo muy poéticas, necesitaba explicar eso de alguna manera.

"Un exiliado de la movida"

Asegura tener "una sensación de desarraigo, pese a no ser un árbol, que tiene raíces", ha dicho, "la diferencia con el árbol es que no se puedes mover, mientras yo tengo una patria interior y me identifico más con algo que se mueve". Sus largas estancias por el mundo, de la mano primero de su espíritu curioso y luego del Instituto Cervantes, le ha servido para descubrirse a sí mismo. "En los países musulmanes he descubierto hasta qué punto era cristiano", ha dicho. "¿Qué hago yo aquí? es el título de la última antología que se ha escrito de mi obra porque esa es la pregunta que yo me hago a diario, soy un hombre que quiso irse de España, me fui por necesidad, quería alejarme de ciertas cosas, Podría decir que soy un exiliado de la Movida por ejemplo, me producía horror, sentía que estábamos haciendo discoteca sobre las fosas comunes, me parecía horrible, no me gustaba, me fui huyendo de mi madre, de mi familia y quería ver mundo, estaba enamorado de Italia y viví veinte años allí, hasta hartarme de Italia, ahora ya no quiero Italia ni en pintura porque vi el Berlusconismo y cómo un país que yo amaba se iba deteriorando poco a poco, como ha ocurrido en otros países, cómo se ha ido pervirtiendo la moral y un país que era honesto, campesino, sencillo, se ha convertido en Salvini, Berlusconi y gente que está allí porque la gente les vota".