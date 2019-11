José Fermín Fernández: "Estoy en 'shock'. Le dedico el premio a Córdoba y a los finalistas"

José Fermín Fernández (Granada, 1995) se aficionó por la guitarra flamenca desde los doce años, pero apenas lleva tres años y medio como profesional, y en este 2019 ha ganado dos premios fundamentales para un artista flamenco: el Bordón Minero del Festival Internacional de Cante de las Minas de La Unión (Murcia) y el Premio del 22 Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

-¿Por qué se presentó a este certamen?

-Este año me animé a los concursos y me preparé, porque la gente de mi entorno me decía que estaba tocando muy bien. El año pasado me había presentado sin mucho éxito al de las peñas flamencas, y esta vez decidí ir a por los más importantes, el festival internacional de La Unión, en el que gané el Bordón Minero, y ahora el de Córdoba.

-¿Cómo ha vivido las distintas fases del concurso?

-Con mucha presión, porque tras ganar el de La Unión ya me había colocado en el nivel más alto, y yo pensaba… Ahora me presento, pero ¿y si no gano, y si no quedo finalista? Al presentarme a este concurso de Córdoba tenía más que perder que que ganar. Pero me sentía fuerte.

-Entonces lo habrá pasado con gran tensión.

-Sí, muchísimos nervios.

-¿Qué cree que le ha gustado más al jurado de su actuación?

-Pues aunque empecé con 12 años, solo llevo tres años y medio dedicado profesionalmente al flamenco, y la mayoría del trabajo la he hecho acompañando al baile. Tenía una seguiriya montada desde hace tiempo, que es mía, la había adaptado yo al baile… Creo que el jurado ha visto de mí la parte más rítmica. Granaínas, tarantos… bastante técnica, e hice una bulería de solo sin palmas que creo que la han valorado bien.

-¿Se plantea la guitarra como solista?

-El sueño de cualquier guitarrista es ser solista, y eso voy a intentar. Mi primer disco está en camino y espero que salga en enero.

-¿Qué supondrá para su carrera este premio?

--Yo ahora mismo estoy en shock, si me pregunta dentro de una semana igual le contesto con más acierto. Pero sí puedo decir que estos dos premios son los más importantes que puede obtener un guitarrista, y ahora tengo una responsabilidad increíble. Quiero sacar el disco y dar conciertos, aunque también llevaré cante y baile.

-Me dicen que se va de gira a Japón.

-Será en noviembre del 2020. Me llamó un gran bailador de Granada, Iván Vargas. En Japón hay muchísima afición y también muchos artistas, y me gustaría darme a conocer allí.

--¿Cómo se ha sentido durante el concurso?

--En Córdoba me he sentido súper a gusto, un público caluroso, y yo no me esperaba que me conociera tanta gente. Así que quiero dedicarle el premio al público de Córdoba y a los finalistas.