Jorge Javier Vázquez: "Esta función ha sido una salvación"

Jorge Javier Vázquez reivindica el senequismo en su próximo montaje, Desmontando a Séneca, cuya gira partirá del Teatro Góngora de Córdoba, donde el viernes 13 se llevará a cabo el estreno absoluto de este montaje, que dirige el cordobés Juan Carlos Rubio. El popular actor y presentador ha destacado esta mañana, durante la presentación del espectáculo, que este texto, basado en el libro del filósofo cordobés De la brevedad de la vida, "más que una terapia, ha sido casi una salvación" porque ha llegado en un momento de su vida "en el que necesitaba encontrar respuestas a ciertas preguntas, y esta función y Séneca me las dan", lo que también espera que reciba el público. “Hemos hecho dos ensayos generales en Madrid con público y ha habido gente que me ha dicho cosas muy impactantes y, sobre todo, me ha impresionado mucho el silencio que en ciertos pasajes hay en la función", ha dicho. Vázquez se enfrenta solo ante el público en este monólogo, lo que no le produce "ningún miedo", aunque "el nervio y la responsabilidad están ahí".

El actor, que ha reconocido que no conocía a Séneca, ha asegurado que son "unos textos que te dan una bofetada de realidad, que te ponen los pies en el suelo" y "me han enseñado, sobre todo, aceptación". “Es uno de esos libros que te cambian la vida”, ha continuado, y en cuanto a la crisis del coronavirus, que podría dar al traste con la gira de este espectáculo, Vázquez ha señalado que no tiene miedo. "Haremos lo que nos manden", manteniéndose "estoico" ante los acontecimientos.

Esta es la tercera vez que el popular actor y presentador se pone en manos del director cordobés, en el que, asegura, "tiene mucha confianza". "Es un terreno en el que necesito sentirme muy seguro y él me da esa seguridad", ha señalado, explicando que “hicimos el primer proyecto, Iba en serio, y me sentí muy cómodo, a lo que siguió, de una marea espontánea, Grandes éxitos".

A la presentación de este espectáculo ha acudido Juan Carlos Rubio, que ha señalado "que Córdoba era el lugar en el que este montaje tenía que arrancar", reconociendo que hacía muchos años que quería trabajar en este texto de Séneca y "trasladar ese maravilloso libro que todo el mundo debería leer". Para hacerlo, necesitaba cómplices, y un actor con el que dar forma a este discurso, lo que encontró e Jorge Javier Vázquez, al que el ictus que sufrió el pasado año "le convirtió en la persona idónea para hablar de la brevedad de la vida". Rubio también ha destacado el equipo con el que ha contado para este montaje, entre ellos Kurt Allen Wilmer, que se ha ocupado de la escenografía, que va acompañada de audiovisuales y la música del también músico cordobés Miguel Linares. Rubio ha asegurado que el público encontrará un discurso que habla de la vida, "que intentas colocar en determinado lugar hasta que pasan cosas que te hacen ir por otros derroteros". "Se habla de muchos temas que al público le van a interesar”, ha concluido Rubio, que también ha anunciado que el domingo la obra pasará por Montilla.

Por su parte, Linares ha explicado que ha buscado una "música vital y que diera ganas de disfrutar la vida". Para ello, utiliza un piano preparado que se mezcla con efectos en busca de una melodía espacial y heterogénea, desde romana y griega, hasta balcánica.

La delegada municipal de Cultura, Blanca Torrent, se ha mostrado satisfecha de que el Teatro Góngora sea punto de partida de este montaje, que ha tenido una gran respuesta del público cordobés –tras agotar las entradas de las dos primeras funciones, se ha añadido una tercera, de la que aún quedan algunas localidades-.