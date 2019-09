Joelle Taylor afirma que «no puedes cambiar nada hasta que no lo nombras»

Cosmopoética contó ayer con una destacada presencia de escritoras entre las que sobresalieron la poeta, dramaturga y performer británica Joelle Taylor y la poeta española Isla Correyero, que compartieron un acto en la Sala Orive. Con la participación de Taylor, este festival, que dedica su presente edición a Reino Unido, dio la bienvenida a los escritores británicos que estos días formarán parte de su programa.

El trabajo de esta creadora (tanto su obra como su labor educativa) se centra en buena medida en las mujeres vulnerables y, preguntada por la importancia de ofrecerles un recurso como la poesía, aseguró a este periódico que «no puedes cambiar nada hasta que no lo nombras». De este modo, recordó que ella misma sufrió una violación cuando era niña y destacó que «la poesía da a las mujeres el poder de contar su propia historia y no dejarla en manos de la persona que las ha abusado». La escritora señaló que en el 2017 comenzó a hablar de su experiencia (en ese año publicó Songs My Enemy Taught Me, canciones que me enseñó mi enemigo) y que quería dar a otras mujeres la oportunidad de hacer lo mismo. Así, confirmó que hablar sobre la violencia que sufre este colectivo puede ayudar a erradicarla.

Por otra parte, Taylor fundó y dirigió durante años el SLAMbassadors UK, el slam (un formato de poesía escénica de competición) joven más importante de Reino Unido. Consultada por la forma en la que este género puede ayudar a esta población, manifestó que «da voz a jóvenes que muchas veces no la tienen. Sobre todo, en los ámbitos donde trabajo hay mucha gente que nace en silencio, que no sabe expresarse».

De su parte, la poeta Isla Correyero reivindicó «un esfuerzo» para dar más voz a las creadoras, haciendo hincapié en que «ahora hay más creadoras mujeres que hombres» pero, «aunque no fuese así, habría que hacer ese esfuerzo siempre». De otra parte, preguntada por lo que la escritura representa para ella misma, Correyero (que ha llegado a ser descrita como la «Almodóvar» de la poesía) afirmó que «para mí la poesía es una pasión». A esto añadió que «es mi forma de estar en el mundo. La poesía es todo lo que gira en mí y en las personas que están en mi círculo», aseguró.

Después de disfrutar con estas escritoras, el público del festival pudo asistir a la lectura poética realizada por las jóvenes autoras Laura Casielles y Natalia Velasco. Esta última mantuvo un encuentro con periodistas, en el que fue presentada por el director artístico de Cosmopoética, Antonio Agredano.

A preguntas de la prensa, Velasco destacó que comenzó a escribir cuando todavía no sabía hacerlo, dictando un relato a su abuela al que ella misma puso los dibujos. Su pasión por las letras la ha llevado a continuar dedicándose a ellas, combinando la escritura con sus estudios de Traducción e Interpretación de inglés y griego moderno en la Universidad de Málaga. Entre otros reconocimientos, ha ganado la séptima edición de Ucopoética (2019).

Esta joven escritora comentó que «tengo un poemario medio montado», en el que por primera vez aborda su experiencia como atleta de salto con pértiga a nivel nacional. Así, reconoció que «nunca había podido escribir sobre eso hasta ahora, a partir de dejarlo», y detalló que este trabajo también está vinculado con la edad de transición en la que se encuentra, puntualizando que, entre otros retos, próximamente dará un nuevo «salto» a Grecia con una beca Erasmus.

Junto a estas propuestas, la tercera jornada de Cosmopoética contó ayer con otras actividades como La Córdoba poética, en la que colectivos de la ciudad compartieron sus creaciones, y el espectáculo ofrecido por Christina Rosenvinge, que acaba de publicar su primer libro, Debut. Cuadernos y canciones (Random).