Jenny Rubí, la transexual gitana de Córdoba, protagoniza un vídeoclip

Jenny Rubí, la transexual gitana de Córdoba que durante meses fue la cara del Sector Sur en un inmenso grafiti estampado en uno de los bloques del barrio, es la protagonista de un vídeoclip del grupo sevillano Malefino. El tema, titulado Resiste bien, es el primer single de un epé que mezcla sonidos latinoamericanos, rock, flamenco y músicas del mundo.

El alma máter de Malefino, Emilio Acevedo, explica que sus letras buscan «la transgresión como esencia de todo lo establecido, de la vida más aburrida y estándar», y pensaba que la historia de Resiste bien debía encarnarla una mujer y a ser posible transexual.

Así es como llegaron a la cordobesa, que atendió encantada la oferta de rodar el vídeoclip en Sevilla. «Vi a Jenny en una entrevista en El País digital, la vi andando y pensé: tiene que ser ella, tiene que ser ella», cuenta Emilio, Acevedo, cantante, compositor y flautista en este proyecto que arrancó en 2009.

Jenny Rubí, por su parte, se estrenaba como musa de un videoclip y la experiencia de rodaje le resultó muy buena: «Cuando me lo ofrecieron me hizo mucha ilusión. La letra me emocionó mucho y al grabarlo me sentí muy cómoda y a gusto. Estoy muy contenta de la experiencia», asegura esta cordobesa que tiene en estos momentos varios proyectos en marcha.

Rubí recibirá el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba uno de los galardones en la ceremonia de entrea de los Premios LGTB Andalucía 2019.

La canción Resiste bien ha contado, además, con la colaboración del cantante y guitarrista Pablo Feria, del grupo Calambres, y ha sido producida, grabada y mezclada por Jesús Chávez en Pelícano Estudio. Los músicos que conforman el elenco son: Rafael Rabal, a la batería; Daniel Abad, al bajo; Manuel Ballena, al cajón y bongos, y Paulina Fornes, al zapateo.