J Balvin y Shakira, los artistas más escuchado en Spotify en la última década

Spotify, la plataforma más popular de audio en streaming, acaba de anunciar las canciones y artistas más escuchados de los últimos diez años en España. J Balvin y Shakira han sido los artistas más escuchados y aunque los cantantes de música urbana latina se hacen con los primeros puestos en nuestro país, en el quinto lugar podemos encontrar a Melendi. El asturiano aparece por delante de nombres como Juan Magán, Anuel AA, Maluma, Nicky Jam y Ed Sheeran. Y entre las artistas femeninas más escuchadas de España, Shakira es la número uno. Detrás de ella se posiciona Rihanna, Becky G, KAROL G y Aitana, la española que cierra el ‘top 5’.

Si hablamos de canciones, Me Rehúso, de Danny Ocean, es la favorita entre los españoles, seguido de Despacito, de Luis Fonsi con Daddy Yankee; “Shape of You”, de Ed Sheeran y “Sin Pijama”, de Becky G con Natti Natasha.

El quinto puesto se lo lleva un tema español, Contando Lunares, de Don Patricio con Cruz Cafuné. Esta canción del canario es también la favorita de los españoles en 2019 y suma ya más de 142 millones de reproducciones en Spotify. El top 10 de canciones más escuchadas por los españoles de la década lo cierran Vaina Loca, de Ozuna con Manuel Turizo; Bailando, de Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente de Zona; Te Boté (Remix), de Nio Garcia, Casper Magico, Bad Bunny, Darell, Ozuna y Nicky Jam; Felices los 4, de Maluma y Reggaetón Lento (Bailemos), de CNCO.

En lo que respecta a la década a nivel mundial, el artista más escuchado es Drake, seguido de Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem. Y en canciones, Shape of You, de Ed Sheeran, es la más reproducida en todo el mundo y suma ya más de dos mil millones de escuchas en Spotify.

Este top 5 global lo completan One Dance, la colaboración de Drake con Kyla y WizKid; rockstar, de Post Malone con 21 Savage; Closer, de The Chainsmokers con Halsey y Thinking out Loud, otro tema de Ed Sheeran.

Las canciones y artistas más escuchados en España en 2019

Anuel AA ha sido el artista más escuchado en España en 2019; detrás de Anuel AA se encuentran Ozuna, Bad Bunny y J Balvin. Y en cuanto a artistas españoles, Rosalía sigue siendo la favorita. En julio, la artista alcanzó uno de sus logros más importantes del año: se convirtió en la cantante española más escuchada a nivel mundial en Spotify. Tras ella, Aitana y Lola Indigo son las voces femeninas de España que más triunfan en el mundo. Si hablamos de canciones, los usuarios españoles han apostado este año por la música local. Contando Lunares, de Don Patricio junto a Cruz Cafuné ocupa el puesto número uno. El tema del artista revelación del año, suma ya más de 130 millones de escuchas en la plataforma.

El segundo lugar lo ocupa Con Calma, la colaboración de Daddy Yankee con Snow; el tercer lugar, Calma (Remix) de Pedro Capó y Farruko y el cuarto, China, la colaboración de Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, KAROL G y Ozuna. Esta última se convirtió en todo un ‘hit’ del verano. La quinta posición se la lleva la colaboración estrella entre la música española y latina, Con Altura, de Rosalía, J Balvin y El Guincho. Este tema ha dado la vuelta al mundo y cuenta ya con más de 340 millones de reproducciones en Spotify. El ‘top 10’ de canciones más escuchadas por los españoles en 2019 lo cierran Callaita, de Bad Bunny, la canción del verano en España; Soltera (Remix), de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny; Secreto de Anuel AA y Karol G; Adán y Eva, de Paulo Londra y Baila Baila Baila, de Ozuna.