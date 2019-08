«Hacer música es un lujo y no nos podemos quejar»

Michele Maggiuli (Lecce, Italia, 1984), o Mike Sun, como se hace llamar profesionalmente, fue compositor y guitarrista en el grupo italiano Sunward hasta el 2010, cuando se trasladó a Córdoba y comenzó su carrera en solitario. Tras ganar este año la 3ª edición del certamen Música Propia de la Cadena Ser y después el concurso de la Diputación Música Preventiva, está preparando un nuevo álbum titulado It’s all about dreamers, que lanzará en los próximos meses.

-‘Música Propia’ es un certamen de música de autor en vivo, algo que casi ha desaparecido en nuestros días. ¿Qué valor le da a que se siga emitiendo música en directo en la radio?

-Siendo un músico analógico, para mí es fundamental que la radio apoye este tipo de actuaciones que llenan calor humano el estudio. Parece que ahora se valora más la música digitalizada, dejando de lado la instrumentación clásica del pop rock, pero creo que las dos cosas pueden vivir juntas perfectamente. Hay que dar espacio a todo.

-Tras ganar la tercera edición de este certamen, ¿ha participado en algún festival o lo hará próximamente?

- No, todavía no lo he hecho. También fui uno de los ganadores de Música Preventiva, y este otro certamen me va a dar la posibilidad de participar en un festival, aunque sigo a la espera de la fecha oficial para poderlo publicitar. Tengo muchas ganas de estar ahí con los músicos que me acompañan.

-¿Participa en concursos por ‘hobbie’ o por necesidad?

-Lo hago por necesidad y placer, porque para mí la música no es un hobbie. Los hobbies se hacen cuando tienes tiempo libre, pero la música es parte de mi vida cotidiana. Sabemos que es difícil vivir de la música, es un proceso largo y las dudas son muchas, pero los certámenes te permiten, por un lado, ganar un premio en dinero, que siempre nos viene bien a los músicos, y, por otro, es una ventana para ser escuchado. Ganarlos es un empujón hacia adelante, la adrenalina necesaria para seguir haciendo música con más ganas.

-Teniendo en cuenta que en la actualidad la venta de discos es escasa y los músicos viven principalmente de los conciertos, ¿cómo ve el panorama?

-Es lo que hay, el mundo se mueve por la tecnología. Hay que aceptarlo, entender cómo funciona e intentar adaptarte. Como otros aspectos de la sociedad, también la música está siendo influenciada por los avances tecnológicos y la era digital. En realidad, siempre ha sido así. Cuando la música no se podía aún grabar, la única manera para escucharla era el directo, luego llegaron los primeros vinilos, el casete, el CD, los MP3 y, finalmente, la música gratuita en streaming. Los músicos siempre se han adaptado a los cambios de los tiempos, a nosotros nos ha tocado vivir esta época, quizás la más complicada, pero no hay otra. Siempre digo que hacer música es un lujo y por eso no nos podemos quejar de cómo van las cosas. Hay que saber aprovechar las ventajas, que son muchas, de las tecnologías que tenemos ahora.

-Nació al sur de Italia y se trasladó a Córdoba hace 10 años. ¿Cómo es la vida de un músico en Córdoba?

-Córdoba no es una ciudad fácil, porque parece que la gente prefiere ir a los bares a escuchar los éxitos de siempre. Le cuesta ir a un concierto, y si hay que pagar, peor. Creo que hay que educar al público, pero, de todas formas, en Córdoba hay cantautores y grupos que están luchando con su propia música para que las cosas cambien, y yo juntos a ellos. Es verdad que la situación no es ideal, pero no existe un lugar mejor que otro. Córdoba es la ciudad donde vivo y donde quiero aportar algo con mi música.

-Fue guitarrista del grupo Sunward durante un largo periodo de su vida. ¿Viene de ahí su nombre artístico?

-Sí de ahí viene. Desde que empecé a tocar, los amigos me han llamado Mike por mi pasión por la música anglosajona. El apellido, Sun, viene de Sunward. Los apellidos indican tu procedencia, tu familia. Si quería contar historias, primero debía contar mi propia historia, quien soy y de donde vengo, también musicalmente hablando.

-¿Nuevos proyectos o álbum entre manos?

-Sí, mi próximo disco ya está listo. Se llamará It’s All About Dreamers y va a ser un LP de diez temas. El primer adelanto, Caravan, se podrá escuchar a mediados de septiembre y en los meses siguientes saldrá el disco completo. Hay cosas que todavía no puedo decir, pero estoy muy contento con los resultados. Después, seguramente, haré una gira de presentación. Estamos en ello.