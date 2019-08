God Save The Queen llega con su homenaje a la banda de Mercury

Asistir a un concierto de la banda God Save The Queen es lo más cercano a ver una resurrección de Fredy Mercury en directo. Y los cordobeses tendrán la oportunidad de hacerlo el próximo el 20 de septiembre en el Teatro de la Axerquía, donde llegará la banda argentina con Pablo Padin a la cabeza, un músico y cantante que consigue revivir la pasión y fuerza que ponía el legendario Mercury en el escenario gracias a su gran parecido físico y vocal. La banda Queen sigue tan actual como siempre, vendiendo millones de discos ininterrumpidamente desde hace más de 35 años, y este show reúne todos sus grandes éxitos durante dos horas de espectáculo, recorriendo el catálogo la banda desde sus comienzos en 1993 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Mercury en 1991, y en el que no faltará el emblemático concierto Live Aid de 1985, evento que marcó un antes y un después en la historia de la música contemporánea.

TEMAS MÍTICOS

Así, sonarán temas como Bohemian Rhapsody, Love of my live, We are de champions y We will rock you, entre otros muchos, que a buen seguro serán coreados por el público. Tras veinte años de éxitos consecutivos, la banda, que ha sido elegida por la 20th Century Fox & Queen para promocionar la exitosa película oficial del grupo británico, presenta ahora al público su mayor espectáculo, que se ha convertido en un fenómeno excepcional, reviviendo la magia de Queen en América y Europa con conciertos que han agotado las entradas en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid, Barcelona y México DF, entre otras. La puesta en escena cuenta con una impresionante iluminación, a la que se une un logrado sonido y la interpretación de Pablo Padin, considerada «única en el mundo», en el rol de Mercury.

Un piano a un lado del escenario, el vestuario del cantante y la gesticulación de los artistas consiguen crear una atmósfera mágica con un siempre presente guiño al Live Aid. A Padín (voz y piano) se unen Francisco Calgaro (guitarra, Brian May), Ezequiel Tibaldo (bajo, John Deacon) y Matías Albornoz (batería, Roger Taylor). El espectáculo, calificado por la revista Rolling Stone como «el mejor show sobre Queen de todos los tiempos», hará parada en Córdoba, donde la banda compartirá la celebración de sus 20 años de carrera.