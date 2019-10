Galán, Villegas y Lavado rinden tributo a los perdedores de verdad

Carlos Galán (fundador y director de Subterfuge Records) Ricky Lavado (batería y autor de Endora) y Benja Villegas (músico y autor de Elpaso. A punk story) convocados a Cosmopoética por la editorial cordobesa Bandaàparte, siempre atenta a los proyectos menos convencionales, se subieron ayer al escenario de Cosmomúsica, en la Sala Orive, para rendir homenaje a los verdaderos perdedores de la música, una legión de bandas que soñaron con un éxito que nunca alcanzaron, pero que han servido de sostén durante años a una minoría escueta que, tras saltar a la fama, abandonaron su condición de losers. Esos perdedores que, según recalca Benja Villegas, transitan su carrera sumergidos en lo que se denomina como underground, nunca tuvieron derecho a una biografía ni a salir en los grandes medios de comunicación, pero sin ellos, «personajes como The Beatles, Tom Petty, Motor Head y más tarde, Rivers Cuomo, Kurt Cobain o Beck, que reivindicaron el louserismo como seña de identidad» no habrían podido vivir de ese mito. La cultura americana, recalca, tiene mucho que ver con ello porque «ha explotado como nadie la imagen del perdedor hasta llegar a mitificarla no solo a través de la música sino del cine».

Ricky Lavado va más allá y asegura que «el concepto de perdedor es engañoso y está pervertido porque se relaciona con cuestiones materiales y económicas cuando lo de ganar o perder tiene mucho más que ver con la dignidad», asegura, «el verdadero perdedor no tiene que agachar la cabeza ante nada y puede dormir a pierna suelta». El triunfador, ¿quién sabe?

Dicho esto, ¿qué mejor lugar que Cosmopoética para realizar un acto de justicia poética como es reivindicar la cultura de los verdaderos perdedores? Con esa intención, Galán, Lavado y Villegas, mezcla de músicos y de literatos, expusieron sus teorías al respetable tras lo cual interpretaron tres temas compuestos por El Paso, esa banda imaginaria creada a partir de retazos de bandas anónimas por el propio Villegas: «Las bandas que no llegan a nada, tanto o más que las que triunfan, son parte esencial de la historia del rock». Va por ellos.