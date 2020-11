Frathos: «Ofrezco verdad, autenticidad y transparencia»

Frathos es el nombre artístico de Francisco Alcaide Ocaña (Córdoba, 1995), rapero cordobés de la Fuensanta, que presume de barrio y arma sus temas con munición de vida callejera y ritmos flamencos. Frathos, lector de filosofía y poesía, defiende la hermandad entre los suyos, por encima de las dificultades que puso en el camino la crisis de los 90, la pobreza o la droga en el mismo barrio al que se aferra. Ver sus vídeos (no se pierdan Mala Vida) es asomarse a esa Córdoba tan real como oculta, y latente. El último, donde canta con el sevillano Haze, supera el medio millón de visualizaciones. Ahora, anuncia disco.

-En el videoclip con Haze dicen ustedes que las penas se van cantando. ¿Qué tiene de cierto?

-Las penas se van cantando’ la escribí desde mi verdad. Cuando tienes una vida llena de problemas y muy pocas soluciones, lo único que te da un respiro y te saca de ese mecanismo es la música. No quiero decir que los problemas desaparezcan, es obvio que seguirán ahí, pero buscamos nuestra pequeña evasión. Lo que tiene de cierto es que si no has vivido en mi ambiente y mi entorno, para ti no será cierto.

-¿Qué penas ve Frathos a su alrededor?

-Hoy en día no hay penas, sí tengo heridas que arrastro del pasado, desde niño hasta hace pocos años. Me gustaría que ciertas personas hubieran hecho las cosas diferente respecto a la sangre, pero cada uno obra como le sale, lo importante es saber lo que quieres tú y qué camino vas a escoger. Yo solo, me he ganado el derecho a decir que soy feliz y nadie puede venir a hacerme ningún reproche. Sinceramente no me arrepiento de nada, porque mi vida y mi personalidad me han hecho ser como soy hoy.

-Dicen los representantes vecinales que los barrios van a explotar, que no podrán sostener esta crisis.

-Estoy de acuerdo. A la mala gestión de los gobiernos frente a esta pandemia del coronavirus se le suma el desamparo que sufren los barrios más humildes y la comodidad que algunas personas acostumbran a viviren estos mismos barrios, todo hay que decirlo. Nos espera unacrisis económica muy dura. Bajo mi punto de vista si esto sigue así aumentará el trabajo de la policía, las familias tienen que comer.

-¿Sigue cerca de la gente del barrio, de la Fuensanta?

-Sí, y así será siempre.

-Tiene medio millón de visualizaciones en su último vídeo. Sus trabajos más populares se acercan a esa cifra y le señalan como el futuro del rap flamenco. ¿Cómo le cae el elogio?

-El elogio más grande que puedo recibir es el de conseguir cambiar o ayudar con mi música a los demás. Me halaga que la gente me vea como el futuro del rap flamenco pero espero ser el presente siempre ya que intento que mi música no tenga caducidad.

-Aparentemente le va bien, pero tendrá que recurrir a un crowfunding para sacar adelante su disco, parece contradictorio.

-Sin discográfica ni sello, solo, artista independiente además de venir realmente de la nada; el frigorífico tenía una botella de agua. Hoy me va bien, joder si me va bien. El crowdfunding lo hago porque en esta situación y yo trabajando en Suiza es lo más seguro. Además de tener una cercanía con el público y una relación más directa a la hora de que compren su disco. Porque este disco no es solo mío, también es de ellos.

-Tiene 26 años y quiere sacar un disco, pero la gente de su edad no los compra.

-En primer lugar no es que la gente de mi edad no compre discos, es que los que hacen música en estos tiempos, están acostumbrando a su público, al suyo, a consumir su música como un fastfood. Es cuestión de públicos y yo valoro y confío mucho en el mío. Unas de las cosas que me caracterizan en este género y gremio es mi llegada a todos los públicos. Me sorprenden hasta a mí las estadísticas de mis redes y plataformas cuando veo un porcentaje ganador en un público donde la media de edad es de 25 a 36 años, habiendo también personas de entre 45 a 60 años. Y hablando con sinceridad, el disco lo saco para la gente que me sigue y que le gusta la música de verdad. Prometo que va a ser impresionante. Ha sido un trabajo sacado del corazón y con una verdad muy grande.

-¿A qué le canta en sus temas?

-Pues le canto al emigrante, a la calle, al amor, al dolor sentido, a la alegría. ‘Denominación de origen’ es la vida y los orígenes en los dos aspectos, música y vivencias.

-En sus vídeos vemos una deliberada exaltación de una vida hedonista, una especie de ‘carpe diem’ prolongado. ¿El rap ya no denuncia las injusticias?

-Todas mis canciones hablan de la realidad de la vida, en ella hay malo y bueno. Quién diga que mi música es hedonista no ha escuchado mis temas. Al contrario que los «artistas» que están sonando, yo ofrezco verdad y transparencia además de autenticidad, no copio a nadie ni tampoco quiero seguir el camino de nadie.