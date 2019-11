Fin de Semana en Córdoba: del compás del flamenco al dulzor de la miel

Este fin de semana en Córdoba llega cargado de música, gastronomía y agricultura. La agenda de ocio y cultura nos brinda desde la oportunidad de disfrutar de los deliciosos platos de las jornadas gastronómicas de la Ruta de la Tapa en Montemayor, escuchar a la violinista rockera Judith Mateo, hasta asistir al curso brindado por el Jardín Botánico de Córdoba ‘Plantas al límite’

Repasamos los eventos clave en la agenda de actividades prevista en la capital cordobesa y la provincia desde el jueves y hasta el domingo.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE

Mercado Navideño

El fin de semana es una buena ocasión para visitar el Mercado Navideño, con un ambiente luminoso y especial para compartir en familia y disfrutar de la variedad de comercios organizados en pequeños puestos en la Plaza de las Tendillas. Junto a la gastronomía y variedad de belenes, también podrás encontrar joyas de plata e hilo de oro, y podrás tener el placer de degustar panes y chorizos de la zona. Permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas, a excepción de viernes y sábados que se prolongará hasta las 23 horas.

Unas personas observan figuras para el Belén en un puesto del Mercado de Navidad de Las Tendillas. FOTO: A.J. GONZÁLEZ

De tapas por Montemayor

Del 14 al 17 de noviembre en el municipio de Montemayor se podrá disfrutar de una jornada gastronómica en la que exponen sus deliciosos platos locales. En 'Tapeando por Montemayor' participan 10 establecimientos en los que podrás disfrutar en compañía del vino Pedro Ximénez y del aceite de Oliva virgen extra que serán los protagonistas, este es un evento que cuenta el apoyo de la Diputación de la Córdoba.

Semana Cultural en Posadas

En el Auditorio Municipal Alcalde Felipe Pérez Fernandéz de Posadas se realiza una jornada de eventos culturales, los días 13,14, 15, y 17 de noviembre, donde podrán verse dos exposiciones, una de pintura de 'Amigos por el Arte' y otra es la exposición del concurso de Fotografía Matemática de los alumnos y alumnas del IES Aljanadic.

Dinamomusic 2019, el certamen de talento juvenil

En la Sala Hangar a las 20.00 horas actuarán Vandalia Trío, Hello Horror, Mike Sun (& the Planetary Collective) y Niño Bravo. Es un concierto de los grupos de la categoría mixta de la edición 2019 de Dinamomusic, el certamen que organiza la Delegación de Juventud y el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Casa de la Juventud para la promoción de músicos jóvenes.

María Peláe en el Góngora Gran Café

La malagueña María Peláe llega a Córdoba para presentar su nuevo y original espectáculo “La niña”, tras cosechar un gran éxito con “En casa de herrero”. Con 11 años de carrera, la artista se presenta al público cordobés en el Góngora Gran Café, a las 21.30 horas, con su música en la que mezcla sonidos actuales con esencia flamenca. Desataca por brindar un espectáculo con dosis de ironía, verdad y gran humor. Entradas a la venta por Ticketmaster.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE

La música se toma Córdoba

El viernes 15 de noviembre a las 21.00 horas, en la Fundación Cajasol (Ronda de los Tejares, 32), tendrá lugar el concierto Canciones de película un recorrido por las mejores canciones del cine como Smile de Tiempos Modernos hasta My heart will go on del Titanic. Y el sábado, 16 de noviembre, a las 13.00 horas se desarrollará la Masterclass La música: una profesión, donde los profesionales de la música contarán sus propias experiencias, debatirán sobre el futuro del sector y salidas profesionales.

'El sombrero', de Valeriano Paños

Dentro del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, se estrena el montaje El sombrero de Rafael Estévez y el Premio Nacional de Danza Valeriano Paños, que parte en el proceso creativo del clásico El sombrero de tres picos. Será a las 20.30 en el Gran Teatro.

El bailarín Valeriano Paños, Premio Nacional de Danza. FOTO: CÓRDOBA

Mario Díaz celebra sus 10 años de carrera

Con su #GIRA10AÑOS, el cordobés Mario Díaz celebra sus 10 años de carrera en solitario con un concierto muy especial en su ciudad natal. Hará un recorrido por sus éxitos más significativos, sin olvidar los más recientes como Sol del Sur, Malabarista del café o Volverá, presentes en su último disco. La cita es en la Sala M100 a las 20.30 horas.

Imagen de archivo de un concierto de Marío Díaz. FOTO: CÓRDOBA

Amaral en acústico

Los fans de Amaral están de suerte. La banda aragonesa actúa en el Góngora Gran Café este viernes a las 21.00 horas, con un espectáculo dentro del ciclo 'Escenario Dial' en formato acústico. Un concierto que organiza Radio Córdoba y al que se podrá acceder con invitación, aunque la organización informa que las entradas están agotadas

El dúo aragonés actúa este viernes en Góngora Gran Café. FOTO: EFE

Expomiel

El Palacio la Merced de la Diputación de Córdoba acoge este fin de semana la muestra Expomiel, que celebra su 23ª edición poniendo en valor la importancia de la apicultura cordobesa. El horario, viernes y sábado de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas, y domingo de 11 a 17 horas. Más información

Expomiel se celebra hasta este domingo en el Palacio de la Merced. FOTO:CÓRDOBA

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE

Judith Mateo, la violinista rockera

Con más de un millón de escuchas en Spotify, Judith Mateo, es la única mujer violinista rockera en nuestro país y llega este sábado a la Sala Ambigú Axerquía con una propuesta que desafía a lo convencional dándole una vuelta de tuerca a la música clásica, rock, funk, pop, celta y dónde el violín cobra una nueva dimensión musical. La cita es a las 22.00 horas. puerta será de 16 euros.

'Mapa Mundi', de Manuel Moreno Maya 'El Pele'

Dentro la programación del XXII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, llega al Gran Teatro el espectáculo Mapa Mundi de Manuel Moreno Maya El Pele, quien tras celebrar hace dos años su 50 aniversario en el cante, llega a Córdoba cargado de vitalidad, energía e ilusión, que ahora vuelca en un nuevo montaje. Este sábado, a las 20.30 horas.

El Pele actúa este sábado en el Gran Teatro de Córdoba. FOTO: MARCIAL GUILLEN

Curso 'Plantas al Limite'

En el Jardín Botánico a las 11.00 horas se celebra el el curso, Plantas al límite, dedicado a cactus y plantas crasas. Es preciso la inscripción previa y el precio es de 3 euros por persona. Más información en el Área de Educación: 672 724756.