La Feria del Libro rinde homenaje a Fuenteovejuna y al escritor Primo Levi

La Feria del Libro de Córdoba fue ayer escenario de dos homenajes que coinciden con sendos aniversarios. El primero, el del escritor italiano de origen sefardí y superviviente del holocausto nazi Primo Levi, que se conmemoró con una conferencia a cargo de Carmen Blanco y Celia Fernández, catedrática de Filología italiana y profesora de Teoría de la Literatura de la UCO, respectivamente, sobre Auschwitz y la memoria de Europa, que dio paso después a la proyección del documental The 81st blow, sobre el genocidio del que fue víctima la comunidad judía europea en la era nazi.

La presentación de la biografía Lope: el verso y la vida, del catedrático de Literatura Antonio Sánchez Jiménez, sirvió para enmarcar el 400 aniversario de la obra Fuenteovejuna y para desgranar la figura y el talento arrollador de este literato.

Además, la Feria del Libro recibió ayer la visita de María Tena, la autora de Nada que no sepas, premio Tusquets Editores de Novelas 2018, que mantuvo una conversación con la periodista de CÓRDOBA Carmen Lozano en la que compartió el origen de una novela que, en pleno siglo XXI, según dijo, y gracias a las redes sociales, le está permitiendo redescubrir cada día a través de sus lectores. Esta obra, en la que reivindica «el amor a la vida y la libertad» que experimentó en el Uruguay de los 60, donde pasó parte de su niñez, y donde sitúa ahora a la narradora y protagonista de su novela. Según la autora, este libro le ha permitido rehacer un mundo a partir de historias, sueños e incluso mentiras relatadas por quienes conoció en otro tiempo para crear una historia «que no es real, pero que tiene algo que está llegando a los lectores, que es la coherencia». La misma que, según la escritora, la hizo llorar durante horas cuando acabó de escribirla. En Nada que no sepas, María Tena recuerda la experiencia de la libertad, el sexo y el paso del tiempo de una mujer que vivió como adolescente en un paraíso despreocupado y feliz al que intenta volver años después en plena crisis de pareja para descubrir, en una trama cargada de suspense, los secretos de sus padres. «Me he dado cuenta además, mientras escribía, de la enorme presencia que tienen los padres a lo largo de nuestra vida, incluso después de su muerte siguen estando ahí, dándote la lata», aseguró.

Por su parte, el novelista, dramaturgo y doctor cum laude en Filología Hispánica Nando López inauguró ayer los encuentros con estudiantes y presentó su novela Nadie nos oye, publicada por Santillana en su colección de literatura infantil y juvenil Loqueleo, ante alumnos de los IES Santa Rosa de Lima y Fuensanta. Tras el encuentro, Pedro Mantero, de la compañía del Medio Real, guió a los chavales a la llamada Feria Secreta, en la que les mostró las posibilidades lúdicas que tienen los libros expuestos para motivarles a divertirse leyendo. Por la tarde, Pilar Redondo firmó ejemplares de su libro infantil Felipo y Clotilde.

La Feria del Libro acogerá hoy una lectura poética en la que los poetas cordobeses Estefanía Cabello, Francisco Gálvez, Pablo García Casado y Antonio Luis Ginés leerán a Walt Whitman y se presentará Rin a scere a Oriente, la traducción al italiano de la antología de poemas de María Rosal Al este del andén, y La impronta clásica en la poesía de María Rosal, de Alicia Vara López, en una mesa redonda que conducirá el periodista Francisco A. Carrasco.