Fallece Kenny Rogers, mito de la música country

Kenny Rogers, uno de los mitos más populares de la música country, ha fallecido este viernes por la noche a los 81 por "causas naturales", según ha informado en un comunicado su familia, que celebrará un funeral íntimo. Debido a la crisis mundial provocada por el coronavirus, el funeral con amigos y fans se celebrará en una fecha posterior que será anunciada.

"La familia Rogers anuncia con tristeza que Kenny Rogers ha fallecido a las 22.25 en su hogar, en paz y rodeado de su familia", precisa el texto.

Seis décadas de carrera

Tras una carrera de más de seis décadas, Rogers deja una profuna huella en la historia de la música estadounidense. Entre sus grandes éxitos se encuentran 'The Gambler', 'Lady', 'Islands In The Stream' y 'Through the Years', canciones que lo convirtieron en uno de los intérpretes de country más famosos incluso fuera de su país. Sus temas fueron número 1 en 24 ocasiones.

Ganador de numerosos premios, entre ellos tres Grammy, fue votado como el 'Cantante Favorito de Todos los Tiempos' en una encuesta conjunta realizada por lectores de 'USA Today' y 'People'.