Estefanía Cabello: "Busco en la poesía una manera de conocer lo que ya conozco"

La poesía rompedora de Estefanía Cabello será una de las protagonistas de la jornada de hoy en el festival Cosmopoética, que tendrá un claro matiz cordobés con la presencia de autores como Antonio Luis Ginés, que también leerá sus versos junto al poeta pacense Francisco José Chamorro. Como no podía ser de otra manera, la jornada poética finalizará con música de la mano de Violeta Gil y Abraham Boba, que interpretarán en la Sala Orive el espectáculo Antes de que tiréis mis cosas.

"Busco en la poesía una manera de conocer lo que ya conozco", ha reconocido esta mañana en un encuentro con periodistas la poeta cordobesa Estefanía Cabello, que intervendrá esta tarde, a las 19.00 horas, en la Sala Orive, junto al autor salamantino Jorge Barco. Inquieta, tanto a nivel intelectual como personal –ha vivido en numerosos países- los cordobeses tendrán hoy la oportunidad de disfrutar de sus versos, muchos de ellos inéditos, ya que pondrá en práctica un ejemplo de su última creación, finalista del premio Adonais, El cielo roto de Shangai, y algunos de los poemas del libro que actualmente escribe.

"Tenía muchas ganas de volver a Cosmopoética después de dos años fuera de la ciudad", ha asegurado la poeta, que ha confesado que quiere ver "qué tal funcionan de cara al público" sus nuevos versos . En cuanto a su obra, considera que el poemario presentado al Adonais es "visceral", manifestando su sorpresa al quedar finalista de un premio "de una línea totalmente diferente a la mía". "Son poemas que hablan mucho de la tecnología, del individualismo, mezcla tonos, a veces elevados, a veces vulgares", lo que fue "un riesgo".

Tras hablar del ser humano perdido en grandes países, rodeados de enormes multitudes, tema surgido de su experiencia en China, Cabello se ha adentrado ahora en una obra en la que vuelve a retarse a sí misma con una introspección, una creación de un reino mítico de amor, de paz, donde el ser humano puede buscarse. "Son formas mucho más bucólicas, vuelvo a la naturaleza y me reinterpreto a mí misma", ha dicho.

En cuanto a la obra La teoría de los autómatas, la poeta ha reconocido que le resulta "fácil" adentrase en las nuevas tecnologías, aunque como una relación de "amor odio". "Es imposible que no te toque de alguna manera el auge de las redes sociales, y más si eres creador, lo que me movió a crear estos dos primeros libros". Volver a conocer el mundo, reinterpretarlo y conocerse a sí misma son los retos que se impone esta poeta cordobesa la hora de crear.

Respecto a la desigualdad, ha asegurado que "nunca me sentí desplazada, siempre encontré muchas oportunidades", aunque, reconoce, "es verdad que sigue habiendo un gran amor por lo masculino" en el mundo de la literatura y un gran peso de los hombres en los jurados literarios. Sus viajes y lo que ha conocido en ellos han acumulado una experiencia en esta autora que ha volcado en su obra. Sin embargo, este periplo le ha hecho ver "con ojos nuevos" la ciudad de Córdoba. Sobre sus influencias, se considera "deudora" de : Juana Castro y el grupo Cantico. "Debo más a las generaciones anteriores que no he conocido que al contacto con los autores de mi generación", ha concluído la poeta cordobesa.