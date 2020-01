El espectáculo 'Remember Queen' llega al Palacio de Congresos de Córdoba

El Palacio de Congresos de Córdoba acogerá el próximo 14 de marzo, a las 21.00 horas, el espectáculo Remember Queen, un excelente recorrido por muchos de los grandes éxitos de la banda británica. Este montaje cuenta con un despliegue técnico sin precedentes y con uno de los mejores dobles de Freddie Mercury del mundo, Piero Venery.

El espectáculo se acompaña con videos originales de Queen, con paneles luminosos y demás escenografía, una formación especializada y ha levantado elogios de la crítica en todas los escenarios que ha visitado.

Los espectadores podrán disfrutar de más de dos horas de música, en las que la banda realizará un repaso por lo más significativo del repertorio de Queen con canciones como We Are The Champions, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, Another One y otros temas de la emblemática banda británica.