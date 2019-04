La escritora Juana Castro recibirá el Premio de Poesía Ciudad de Cabra 2019

La escritora Juana Castro, que cuenta entre sus numerosos premios y distinciones con la Medalla de Oro de Andalucía (2007) o el Premio Nacional de la Crítica (2010), será galardonada con el Premio de Poesía Ciudad de Cabra, que organizan conjuntamente la Asociación Cultural Arte Ahora y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo sábado 11 de mayo en el Teatro El Jardinito en el ámbito del 3º Encuentro Internacional de Poesía en el que se darán cita cerca de un centenar de poetas de distintas nacionalidades que participarán en diversos recitales y actividades y cuyo programa se presentará en breves fechas.

Trayectoria

Juana Castro es autora de una quincena de títulos de poesía, un libro de artículos, una biografía y cotraductora de una antología de poesía italiana. En 1995 se presentó una tesis doctoral sobre su obra bajo el título Trayectoria poética de Juana Castro (1978-1992), realizada por Encarna Garzón García, doctora en Filología Hispánica, de la que se ha editado la tercera parte, Temática y pensamiento en la poesía de Juana Castro, Universidad de Córdoba 1996. Asimismo, en 2002 se editó el volumen Sujeto femenino y palabra poética. Estudios críticos de la poesía de Juana Castro, coordinado por la hispanista Sharon Keefe Ugalde, VV. AA., Diputación de Córdoba 2002. Es medalla de oro de Andalucía 2007 y Premio Nacional de la Crítica 2010.

Cuenta con premios como “Carmen Conde”, “Juan Ramón Jiménez”, “San Juan de la Cruz”, “Jaén”, “Ricardo Molina Ciudad de Córdoba” o “Carmen de Burgos”, este último de artículos periodísticos. Recibió también los premios “Periodismo” del Instituto de la Mujer, Ministerio de Cultura, Madrid 1984, y “Meridiana”, del Instituto Andaluz de la Mujer, 1998, por su trayectoria, así como “Córdoba en Igualdad” 2014, modalidad Trayectoria sociocultural, de la Diputación Provincial de Córdoba. Otros reconocimientos son “Premio Andalucía La Posada de Ahlam” 2006, “Encina de Los Pedroches” 2003, “Solienses” 2006 y 2019, Cordobesa del año 2012 o “Jaramur” 2010 de la Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer de Villanueva de Córdoba.

Desde los años 70 ha participado activamente en empresas culturales y dedicadas a temas de mujer. Fue Coordinadora Provincial de Coeducación (Consejería de Educación, provincia de Córdoba) de 1991 a 1996. Unos versos suyos se encuentran en un azulejo situado en el Patio de la Cancela del Palacio de Viana de Córdoba. En Villanueva de Córdoba se creó el premio de poesía Juana Castro que va por su 5ª edición. Existen calles con su nombre en Lucena, Málaga y su pueblo natal, Villanueva de Córdoba.

Nacida en 1945 en Villanueva de Córdoba, comarca Los Pedroches, es madre, abuela, maestra –especialista en Educación Infantil– y miembro correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes desde 1991. Reside en Córdoba desde 1971, coincidiendo con la apertura de la Facultad de Filosofía y Letras, cuyos estudios dejó sin concluir. Ha colaborado en diversos medios como articulista y crítica literaria y en los diarios La Voz de Córdoba, Córdoba y El Día.

Algunos de sus poemas se han traducido al catalán, francés, polaco, árabe, checo, neerlandés, chino, letón, y más extensamente al italiano y al inglés. Narcisia y Del color de los ríos fueron traducidos al inglés por Ana Valverde Osan, New Orleans, Louisiana; Ediciones University of New Orleans Press, 2012 y 2018.