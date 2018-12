«En este primer disco reunimos todo lo que podemos hacer»

Sun Orphans nació hace dos años en Alemania durante la beca Erasmus que Pedro Pablo Castro (guitarra y voz) cursaba en ese país. Pero la banda cambió los fríos invernales por las altas temperaturas, reconstruyéndose en Córdoba con Álvaro Jimber (bajo) e Ismael Cobacho (percusión), y en este último año ha sido uno de los jóvenes grupos que más han sonado en el panorama local debido, sobre todo, a su paso por los distintos certámenes que se han organizado en la ciudad. El próximo día 10 verá la luz su primer disco, Goodbye to the shame, que presentará el 28 de diciembre en el Ambigú de la Axerquía y donde la banda reúne cinco temas en los que vuelcan todas sus influencias, que van desde el rock al indie, pasando por el blues y el jazz o el rock clásico americano. Los tres integrantes del grupo cuentan su historia y hablan de la «seriedad» con la que se enfrentan a su futuro en la música.

-El grupo lanza su primer disco. ¿Cómo definirían su estilo?

-Indie rock. Aunque, en realidad, tiene bastantes influencias peculiares, como la música brasileña, africana, el blues o el rock más duro, y se intenta imprimir ese sello al grupo. Por tanto, creemos que tenemos un estilo propio.

-¿Cómo son los temas de ‘Goodbye to the Shame’?

-Son muy diversos. Lo que sacamos con este EP es la gran gama de posibilidades que tiene el grupo, todo lo que podemos hacer. Los temas guardan relación en cuanto a estilo, pero a la vez son muy dispares. Tenemos una canción acústica, otras más cañeras... Lo que queremos mostrar a través de estas cinco canciones es lo que hemos sido capaces de componer.

-¿Y las letras? ¿En qué se inspiran?

-Siempre hemos intentado mezclar lo metafórico con la realidad. Son letras cargadas de rarismo, que rozan lo cotidiano, de forma que cualquiera que las escuche se pueda identificar con ellas fácilmente. Nos nutrimos de lo que nos rodea.

-¿Qué han pensado para la presentación del disco?

-Queremos que sea un concierto muy especial y distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Contaremos con colaboraciones de muchos amigos y de todas las personas que nos han apoyado.

-Pese a ser su primer disco, llevan un largo recorrido por numerosos escenarios. ¿De cuál de sus actuaciones tienen un especcial recuerdo?

--Estamos cada vez más seguros y cómodos en el escenario, con nuestro espectáculo cada vez más cuidado. Hemos pasado por dos festivales importantes, como Eutopía, pero el Monkey Week de Sevilla ha sido fantástico. Hemos compartido cartel con grupos a los que hace tres años pedíamos que nos firmaran sus discos.

-¿Qué esperan de la música? ¿Están dispuestos a recorrer el camino, pese a la dificultad que encierra esta carrera?

-Creemos que compensa, es lo que somos, no podemos decidir. No sabemos qué pasará con Sun Orphans, pero intentaremos seguir en el camino de la música, aunque sea por otro lado. No creo que abandonemos.

-Han participado en Dinamomusic, Música Preventiva y Música Propia, certámenes a los que se han presentado numerosas bandas. Parece que hay mucha gente haciendo música en Córdoba.

-Sí, hay muchos y muy buenos músicos en Córdoba, pero se necesita que haya locales donde actuar y que el público asista a los conciertos.