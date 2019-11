El Pele: «En Mapa Mundi han sabido sacar de mí cosas que ni yo mismo sabía»

No necesita presentación, y menos en Córdoba, donde se le considera un maestro del cante que ha cosechado un sinfín de los más altos reconocimientos en el mundo del flamenco. Hace dos años celebró su 50 aniversario con el cante y su mochila sigue cargada de vitalidad, energía e ilusión, que ahora vuelca en un nuevo espectáculo, Mapa Mundi. En este montaje, que gira sobre su vida y vivencias, el director de orquesta y compositor José Miguel Évora ha sabido sacar del cantaor «cosas que ni yo mismo sabía», dice Manuel Moreno Maya El Pele, que vuelve a la creación con un espectáculo que recuerda sus orígenes humildes y una infancia en la que recorría cantando las calles, plazas y tablaos de Córdoba o se escapaba de casa haciendo auto stop para escuchar a «los viejos del flamenco». El próximo sábado, en el Gran Teatro, los aficionados tendrán la oportunidad de conocer algo más del maestro.

-El próximo sábado presenta su nuevo espectáculo en Córdoba. ¿Qué se encierra detrás de ‘Mapa Mundi’?

-Es un espectáculo relacionado con mi vida, la trayectoria que ha seguido el niño hasta hacerse mayor y maduro. Vamos a ver unos paisajes maravillosos donde esperan muchas sorpresas bajo la dirección de José Miguel Évora, que es un prestigioso director de orquesta y una persona a la que tenemos mucho respeto. Hemos tenido muchas conversaciones sobre mi vida, mis vivencias, y también hemos visto muchos vídeos de actuaciones. Estoy muy contento.

-Así que lo que vamos a ver es el ‘Mapa Mundi’ de su vida.

-Así es. Y en él se hacen cosas novedosas que nunca se han visto, y también clásicas.

-¿Con quién cuenta en este montaje?

-Se ha escogido a cada uno en función de lo que necesitábamos. En cuanto a los instrumentos, contamos con tres guitarras y chelo, y entre los artistas, con Pastora Galván, Dani de Morón, un grupo de Jerez… Cada movimiento es una sorpresa.

-¿Habrá algún audiovisual o cualquier otro efecto especial?

-No me gustaría desvelar más del espectáculo, que va a sorprender. Lo que busco es que el aficionado, el público, descubra un poco más de la vida de El Pele, porque, aunque la conoce, José Miguel ha sabido sacar de mí cosas que ni yo mismo sabía.

-Hace dos años celebró su 50 aniversario con el cante. ¿En qué momento se encuentra?

-Estoy con muchas más ganas de trabajar, de cantar, de estudiar escuchando a los viejos, porque para mí no hay otra forma de conocer el flamenco que viviéndolo. Tengo más fuerza y vitalidad, y hasta mejor voz.

-¿La garganta gana con los años?

-Si la cuidas, sí. Y si desde pequeño le has dado lo que la cuerda se merece. Mi otorrino me ve cada vez mejor.

-Este espectáculo se integra dentro del Concurso Nacional de Arte Flamenco, donde usted ha ganado varios premios. ¿Cómo ve la salud de este certamen?

-El concurso no es lo que era, pero no deja de ser uno de los escaparates del flamenco más importantes de España. Y Córdoba se vuelca con este certamen, con esas ganas de hacer bailaores, cantaores y guitarristas. Debe continuar y no perder la importancia que siempre ha tenido.

-¿Tiene muchos doctores el flamenco?, ¿quién sabe de flamenco?

-Yo llevo 50 años de carrera y estoy empezando a saber de flamenco ahora. El flamenco no se estudia, se aprende pasando necesidades, en la calle, que es donde se adquieren vivencias. Quizá la guitarra y el baile sí se pueden aprender, pero el cante jamás. Hace poco, en Barcelona, un guitarrista quiso tocarme una soleá con partitura. Una barbaridad.

-Ha sido testigo de la evolución y renovación del flamenco. ¿Qué piensa sobre lo que está ocurriendo ahora?

-Los cantaores tienen que salir y escuchar a los viejos. Yo me escapaba y hacía auto stop para ir a Huelva a escuchar a los grandes. Ahora se juntan dos de su bloque, cogen una guitarra y un tambor, empiezan a pegar porrazos y a eso le llaman flamenquito. El flamenquito no existe, existe el flamenco, que es la madre de nuestra cultura. Yo creo en la buena música, y ahí entran las buenas fusiones, pero es que ya no se hace ni eso. La única persona que, a su aire, a su forma, se está acercando al flamenco sin querer (ella misma dice que no tiene ni idea), es Rosalía. No es flamenco, pero está ayudando a que se conozca nuestra cultura, que traspasa fronteras a través de su música.

-Siempre ha dicho que entró en el flamenco por obligación, para mantener a su familia. ¿Se imagina haciendo otra cosa?

-No. Yo no sirvo para otra cosa. Sin el flamenco no sé respirar.

-¿Se atrevería a decirme con qué guitarrista se ha sentido mejor?

-Eso es muy difícil. Durante toda mi trayectoria me he dedicado a sacar guitarristas, a niños. Hay que echarle una mano a la juventud y yo, desde Vicente Amigo, he tenido a muchos. Y para mí son todos buenos, cada uno tiene su momento.

-¿Ha pensado en volver a grabar un disco?

-Estoy ahí liado. No soy como otros que sacan un disco todos los meses, no sé cómo lo hacen. Yo diré algo cuando tenga algo que decir. Hay algunas propuestas, pero lo estoy pensando. Tengo en mente grabar una antología, sobre todo para dejar algo.

-¿Qué le queda por hacer en el flamenco?

-Yo no paro de estudiar, de innovar. Doy clases a un grupo reducido y me siento muy dichoso cuando veo su evolución. La ilusión de hacer cosas y ayudar a quien me necesite sigue intacta en mí.

-¿Cuál ha sido el momento más bonito de su carrera?

-Ha habido muchos y es difícil quedarse solo con alguno. Recuerdo momentos con Camarón, con Mairena, los nacionales de Córdoba, el Giraldillo…