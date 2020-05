Emilio Lledó: «Ahora se abre una oportunidad de regeneración»

A pesar de que el filósofo Emilio Lledó asegura que, a sus 92 años, nunca había vivido nada igual a la crisis del coronavirus, considera que esta pandemia «puede abrir la sociedad a la oportunidad de regeneración», de un nuevo horizonte de cultura y educación. Eso sí, advierte contra el exceso de informaciones reiterativas que «nos atontan» y pide a los políticos que tengan en cuenta que tienen «el bien de nuestra vida en sus manos». Aislado en su casa por la pandemia, el Autor del Año en Andalucía vive el confinamiento con la compañía de sus libros, de los que dice que oye el latido, porque son parte de su vida. «Viví con diez años la guerra civil, he oído bombardeos, he visto muertos en las calles, gente herida, era espantoso... pero esto es otra cosa, muy extraña, que nunca que he vivido», asegura el filósofo que cree que «hay muchas cosas que tenemos que cambiar y a lo mejor esto nos lleva después a una oportunidad para encontrar un espacio de tranquilidad e ir hacia cosas verdaderas, no solo de codicia, de interés personal, del dinero... Esperemos que nos abra un nuevo horizonte de cultura y educación».

En cuanto al horizonte que se presenta en la cultura y la educación, Lledó considera que «hay que luchar por unos cuantos ideales. Suena utópico pero tenemos que llegar a los ideales de la cultura y esos son la verdad, la justicia, la bondad y la belleza. Quien diga que es utópico, es absurdo, No podemos vivir en un mundo donde domine la maldad, y la estupidez».