El cantaor cordobés El Pele, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, ha aprobado hoy la concesión de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondiente al año 2019 a 24 personalidades de la cultura, entre ellas al cantaor flamenco cordobés Manuel Moreno Maya, El Pele. Este galardón distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Otros andaluces

El Gobierno ha concedido también esta medalla a otros artistas andaluces, como María Isabel Quiñonez, Martirio, la cantaora de Sanlúcar de Barrameda María Vargas Fernández, así como a instituciones culturales como la la Peña Flamenca La Platería de Granada y la Peña Flamenca El Taranto, de Almería, o la Asociación de Amigos de los Íberos (Jaén) en la persona de su presidenta, Pilar Palazón, o el catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén Arturo Carlos Ruiz, y el arquitecto especializado en Patrimonio Pedro Salmerón, de Granada.

La lista completa de los premiados:

José María Rodríguez Madoz (Chema Madoz)

(Madrid, 1958) Fotógrafo. Formado en Historia del Arte por la Universidad Complutense y en Fotografía por el Centro de Enseñanza de la Imagen, se ha especializado en una fotografía de naturalezas muertas en las que los objetos cotidianos revelan nuevos sentidos y posibilidades. Ha sido el primer fotógrafo vivo en protagonizar una exposición individual retrospectiva en el Museo Reina Sofía (Objetos 1990 – 1999). Su obra se ha expuesto en Austria, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Turquía, Italia, Japón o Portugal. Recibió el Premio Nacional de Fotografía en 2000.

Alberto García-Alix

(León, 1956) Fotógrafo. Es reconocido por sus retratos en blanco y negro de personajes de aire marginal y de estética rockera. Además ha realizado obras en vídeo y grabados, y fue el fundador de la revista El canto de la tripulación. Su obra se ha expuesto en Estados Unidos, Bélgica, Suecia, Francia, Perú, Reino Unido, Rusia, Brasil o Italia. Recibió el Premio Nacional de Fotografía en 1999. Es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia desde 2012.

Julieta Serrano Romero

(Barcelona, 1933) Actriz de teatro, cine y televisión. Comenzó a estudiar dibujo y llegó a trabajar en un taller de decoración. Proveniente de una familia de actores, después de estudiar teatro en el Liceo de Barcelona, muy joven se trasladó a Madrid, donde ingresó en la compañía de José Tamayo. En el escenario ha interpretado a Shakespeare, Valle-Inclán, Chejov, Tennessee Williams. Lorca o Pirandello. Como actriz de cine ha trabajado con Jaime de Armiñán, Josefina Molina, Carlos Saura, Javier Aguirre, José Luis Borau, Gracia Querejeta o Pedro Almodóvar. Recibió el Premio Nacional de Teatro en 2018.

María Ángeles Querol Fernández

(Badajoz, 1948) Catedrática de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido subdirectora General de Arqueología del Ministerio de Cultura, presidenta de la Asociación Profesional de Arqueólogos/as de España, presidenta de la Comisión Andaluza de Arqueología y coordinadora del clúster de patrimonio para la Universidad Complutense. Forma parte del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. Sus líneas de investigación incluyen los orígenes humanos, la gestión del patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico y la arqueología feminista. Entre sus publicaciones se cuentan el Manual de gestión del patrimonio cultural, La mujer en “el origen del hombre” o La gestión del patrimonio arqueológico en España.

Martín Berasategui Olazábal

(San Sebastián, 1960) Cocinero. Tiene doce estrellas Michelin y dirige 17 restaurantes. Aprendió a cocinar en el asador de sus padres, para el que consiguió su primera estrella Michelin. A partir de los quince años comienza a viajar a Francia y Mónaco para aprender de sus grandes reposteros y cocineros. En 1993 fundó en Lasarte su primer restaurante propio, Martín Berasategui, que apenas tardó seis meses en conseguir una primera estrella Michelin. Es doctor honoris causa por la Universidad de Tours.

Carlos Ferrater Lambarri

(Barcelona, 1944) Arquitecto. Estudió y se doctoró en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Es catedrático de Proyectos en la ETSAB. Fundador del estudio OAB con Xavier Martí Galí, Borja Ferrater y Lucía Ferrater. Entre sus proyectos se cuentan el hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, el Jardín Botánico de Barcelona (con Josep Lluís Canosa y Bet Figueras) la estación de tren Zaragoza-Delicias (con José María Valero, Félix Arranz o Elena Mateu) o el paseo marítimo de Benidorm (con OAB). Es doctor honoris causa por la Universidad de Trieste y finalista del premio Mies van der Rohe. Premio Nacional de Arquitectura en 2009.

Pedro Salmerón Escobar

(Granada, 1945) Arquitecto especializado en restauración de patrimonio. Formado en la Escuela de Madrid y doctorado en la de Valencia, ha sido profesor titular de Historia de la Construcción y de Construcciones Arquitectónicas. Ha sido director técnico del Primer y Segundo Plan General de Bienes Culturales, del Plan General de Instituciones Culturales de Andalucía, de los Planes Directores de las Catedrales de Granada y Jaén, conjuntos de los que es arquitecto conservador, y de los Planes Directores de la Alhambra. Entre sus proyectos de restauración se encuentran el Patio de los Leones (Premio Europa Nostra 2011), el Puente del Hacho en Guadahortuna o la ermita de San Juan Evangelista de la Alcazaba de Almería.

Arturo Carlos Ruiz Rodríguez

(Úbeda, 1951) Catedrático de Arqueología en la Universidad de Jaén. Licenciado por la Universidad de Granada, ha presidido la Comisión Andaluza de Arqueología de la Junta de Andalucía. Ha sido subdirector del Colegio Universitario de Jaén, decano de la Facultad de Humanidades de Jaén y vicerrector de la Universidad de Granada para el Campus de Jaén, así como director de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. Es miembro del Instituto Arqueológico Alemán. Ha dirigido excavaciones en asentamiento íberos como los de Puente Tablas, los Castellones de Ceal, la Cueva de la Lobera, el Pajarillo o la Noria de Fuente Piedra. Entre sus publicaciones destacan The Archeology of the Iberian o Iberos en Jaén.

María Eugenia Aubet Semmler

(1940) Arqueóloga e historiadora. Catedrática emérita de Prehistoria e investigadora principal del Laboratorio de Arqueología de la Universidad Pompeu Fabra, es una de las mayores expertas mundiales en la cultura fenicio-púnica, que considera fundamental si se quiere entender el desarrollo del mundo ibérico y tartésico y comprender la España prerromana. Ha dirigido multitud de excavaciones arqueológicas, entre ellas la de Cerro del Villar (Málaga) o la de la Necrópolis fenicia de Tir Al-Bass en Tiro, promovida por la Dirección General de Antigüedades del Líbano.

Pilar Palazón Palazón

(Jaén, 1932) Presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos, fundada para la protección, defensa y difusión de la singularidad del patrimonio arqueológico íbero. Su empeño al frente de dicha institución ha sido determinante para la fundación del Museo Íbero de Jaén. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, ha sido profesora, concejala, teniente de alcalde y edil de Cultura de su ciudad, donde fundó la Universidad Popular de Jaén. Recibió la Medalla de Andalucía en 2018.

Víctor Monge Serrano (Serranito)

(Madrid, 1942) Guitarrista y compositor flamenco. Figura más importante de la guitarra en los años setenta, junto a Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Comenzó a tocar la guitarra a los ocho años, y poco después se incorporó al trío Los Serranos. Recibió lecciones de Narciso Yepes, al que conoció a los veintiún años. Ha girado por la India, Israel, Siria, Irán, Irak, El Líbano, Libia, Italia, Reino Unido, Turquía, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Polonia, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Centroamérica. Ha publicado una veintena de discos. Su concierto para guitarra y orquesta Andaluz sinfónico se estrenó en el Teatro Real de Madrid. Ha recibido el Premio Nacional de Guitarra Ramón Montoya y el Premio de la Cátedra de Flamencología.

María Vargas Fernández

(Sanlúcar de Barrameda, 1947) Cantaora flamenca. Descendiente de una familia de cantaores, llamó la atención de los aficionados al participar a los doce años en un homenaje de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces y ganar el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Debutó en el tablao madrileño Los Canasteros, de Manolo Caracol. Ha girado acompañada por Manolo Sanlúcar o Paco de Lucía, Paco Cepero o Manuel Morao, entre otros. Ha recibido el Premio Nacional de Flamenco de Jerez de la Frontera 1998 y el premio Leyenda del Flamenco.

Patricia Lee Smith (Patti Smith)

(Chicago, 1946) Cantante y poeta. A los veintiún años abandonó la universidad y estuvo viviendo en las ciudades de Nueva York y París, donde conoció los ambientes artísticos underground y se dedicó a escribir, tocar y hacer performances. Su primer álbum, Horses, de 1975, proporcionó gran fama no solo a su banda sino a toda la escena punk neoyorquina. Desde entonces ha publicado otros diez discos de estudio y casi una veintena de libros. Es Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Omara Portuondo Peláez

(La Habana, 1930) Cantante de son y de boleros. Comenzó bailando con su hermana Haydée en el cabaret Tropicana y cantando estándares de jazz para su familia y amigos hasta que en 1947 se incorporaron al grupo Loquibambia Swing. Más tarde se incorporaron a la Orquesta Anacaona, formada solo por mujeres, y al Cuarteto d’Aida, que llegó a actuar con Nat King Cole y a grabar un disco. En 1968 Omara Portuondo grabó para el sello Velvet su primer disco en solitario: Magia negra. Desde entonces ha publicado 30 discos. Es una de las artistas que aparece en el documental de Wim Wenders Buena Vista Social Club. Ha girado por países como Francia, Japón, Bélgica, Finlandia y Suecia.

Juan Carrete Parrondo

(Madrid, 1944) Historiador del arte y gestor cultural especialista en arte gráfico, grabado, ilustración y la obra de Goya, temas sobre los que es autor de numerosos estudios. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en la UNED, subdelegado de la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, director del Centro Cultural Conde Duque, de Medialab Prado y de Intermediae-Matadero Madrid, secretario de la revista Goya de la Fundación Lázaro Galdiano y editor de la web Arte Procomún. Documentación y estudios para la Historia del Arte Gráfico.

María Isabel Quiñones Gutiérrez (Martirio)

(Huelva, 1954) Cantante. A principios de los años ochenta pasa por los grupos Jarcha y Veneno, hasta que se lanza a una carrera en solitario desarrollando un personaje siempre pertrechado de gafas de sol y peineta. Su música es una fusión de copla, flamenco, bolero, jazz, tango y rock. Ha publicado quince discos en solitario y colaborado con numerosos colegas como Amancio Prada, Franco Battiato, Mísia, Lila Downs, Chano Domínguez o Mayte Martín. También ha trabajado como actriz en cine, teatro y televisión. Recibió el Premio Nacional de Músicas Actuales de 2016.

María Nazareth Panadero Gómez

(Madrid, 1955) Bailarina, coreógrafa y profesora de danza contemporánea. Estudió danza clásica con María de Ávila. En 1976 se traslada a París, donde se incorpora al Ballet Théâtre Contemporain, al Ballet de Poche y entra en contacto con la danza contemporánea, que estudia con Peter Goss. Desde 1979 forma parte del Thanztheater Wuppertal de Pina Bausch. Se ha convertido en una de las máximas exponentes de la danza-teatro. Recibió el Premio Nacional de Danza en su modalidad de Interpretación en 2014.

Rosa Elena García Echave (Rossy de Palma)

(Palma de Mallorca, 1964) Actriz española. A principios de los años ochenta formó parte del grupo musical ‘Peor Imposible’. Interpretó su primer papel en 1987 en La ley del deseo, de Pedro Almodóvar, con quien repetiría al año siguiente, en un papel más largo, en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Ha desarrollado una carrera internacional y ha trabajado con otros directores como Álex de la Iglesia, Laure Charpentier, Robert Altman, Ventura Pons o Terry Gilliam. Ha participado en varias óperas a las órdenes de Emilio Sagi y Damiano Michieletto y actuado en el Châtelet o el Piccolo Teatro de Milán.

Maria Bethânia Vianna Telles Velloso (Maria Bethânia)

(Santo Amaro, Brasil, 1946) Cantante. Al mudarse con su familia a los trece años a Salvador de Bahía, tuvo ocasión de conocer los ambientes bohemios e intelectuales de la ciudad con su hermano, Caetano Veloso. Su primera actuación pública fue en el musical Bouca de Oro, de Nelson Rodrigues, en 1963. Al año siguiente comenzó a colaborar con Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé y su propio hermano. En 1965 publicó su primer álbum de estudio. Desde entonces ha publicado 40 discos, entre los que destacan Drama, Pássaro da Manhã, Alibi o As Canções Que Você Fez pra Mim.

Josep Pons Viladomat

(Puigreig, 1957) Director de orquesta. Empezó sus estudios en la Escolanía de Montserrat y más tarde se formó con Josep Soler y Antoni Ros-Marbá.Se encargó de la dirección musical de las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Es fundador de la Orquestra de Cambra Teatre Lliure, especializada en repertorio del siglo XX. Ha dirigido la Orquesta Nacional de Granada y la Orquesta Nacional de España, de la que es director honorario. Desde 2012 dirige la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Recibió el Premio Nacional de Música en 1999.

Peña Flamenca El Taranto de Almería

Se fundó en 1963 a raíz de un concurso de cante flamenco que organizaba Radio Almería. Tienen la sede en Los aljibes árabes de Jairán, del siglo XI, un lugar único para escuchar música en vivo. En 1972 El Taranto organizó una Semana de Divulgación del Cante Jondo, que se sigue celebrando desde entonces. Participó en la organización del IX Congreso Nacional de Actividades Flamencas, en el curso del cual se creó la Institución Social para la Tercera Edad de los Artistas Flamencos (ITEAF). Durante más de 20 años han organizado en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid su Festival Flamenco por Tarantos. En el de 1992, Camarón de la Isla ofreció el último recital de su vida.

Peña Flamenca La Platería de Granada

Fundada en 1949, es la peña flamenca más antigua de España y por tanto del mundo. Su germen se encuentra en las tertulias que se mantenían en la taberna del cantaor Antonio Barrios “el Polinario”, de la que eran asiduos, entre otros, Manuel de Falla, Federico García Lorca o Ignacio Zuloaga, y donde se organizó, en 1922, el Primer Concurso de Cante Jondo. En 1949 se constituye oficialmente la Peña, que tomó su nombre del taller en el que inicialmente se reunían los contertulios, entre los que desde el principio había mujeres. Desde su fundación ha participado en la creación de numerosos certámenes y ha apoyado a particulares o a asociaciones dedicadas al flamenco.

Manuel Moreno Maya (El Pele)

(Córdoba, 1954) Cantaor. Para sacar adelante a su familia, comenzó a cantar por las calles, tablaos y ferias de su ciudad. A los quince años ganó el primer premio del concurso de cante Cayetano Muriel y al año siguiente el Melón de Oro en Montalbán de Córdoba. También ha ganado dos primeros premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco y el premio Pastora Pavón. Ha formado pareja artística con el guitarrista Vicente Amigo y ha actuado con Manuel Silveria, Miguel Angel Cortés o Juan Habichuela. También ha compartido escenario con músicos ajenos al flamenco como David Bowie o Prince. Ha publicado diez discos de estudio.

Isabel Natividad García Frutos (Maestra Nati)

(Madrid, 1940) Sastra de toreros. Está especializada en capotes de paseo bordados a mano. Aprendió el oficio yendo a coser a la salida del colegio en el taller de José Uriarte de la plaza de Santa Ana de Madrid, donde ya trabajaba su madre, que cosió el capote de luto que utilizaba Joselito el Gallo tras la muerte de su madre y que a finales de los años treinta abrió su propia sastrería en la calle Jardines. El primer traje que salió del taller fue para Manolo Bienvenida. Más tarde, Maestra Nati ha confeccionado trajes para toreros de varias generaciones.