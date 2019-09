«El móvil abre una ventana al mundo por la que otros nos ven»

Coronel del Ejército del Aire, analista geopolítico, Ángel Gómez de Ágreda se define por su afán «integrador de conocimientos y disciplinas» en busca de soluciones para la sociedad actual. Esta tarde, a las 18.30 horas, presenta en La República de las Letras (plaza de Chirinos, 6) su libro Mundo Orwell. Manual de supervivencia para un mundo interconectado, donde analiza el paralelismo entre la realidad actual y la que describió Orwell en 1984, ahora que se cumple el setenta aniversario de la publicación.

.‘1984’ planteaba una distopía, un mundo imaginario al que no sería deseable llegar, pero que usted cree que ya está aquí.

-El libro es un homenaje a Orwell, pero lo que creo es que vamos a una mezcla entre la realidad de 1984 y la de Aldous Huxley en Un mundo feliz, la versión en colores de lo mismo. Un mundo donde todas las opiniones están vigiladas y manipuladas para llevarnos a determinado punto de vista. La tecnología ya permite hacer muchas cosas de las que describían en los años 30 y 40.

-La imagen del Gran Hermano que describe Orwell está en conflicto con las leyes de protección de datos. ¿Esas leyes sirven de algo?

-La ley sirve, pero también son un síntoma de que existe el conflicto. Los estados, al menos en Europa, están preocupados por la privacidad, pero conocen la amenaza y la necesidad de regulación. En 1984, el Estado colocaba en cada habitación una cámara para vigilar a los ciudadanos. Ahora, nosotros mismos llevamos encima esa cámara en un dispositivo que nos acompaña a todas partes y nos aseguramos de que siempre tenga batería para transmitir datos de nosotros. Las leyes de privacidad intentan evitar el abuso; el problema es que la tecnología aporta tanto poder que la tentación de usarlo es enorme.

-El sistema es tan perverso que nos hace pagar por dejar que nos desnudemos y cedemos toda esa información gratis.

-Nos hacen pagar cantidades astronómicas. Nos aseguramos de tener siempre la última tecnología. Si nos fijamos, los móviles se desconectan cuando les queda aún un 14% de batería porque dan servicio a sus empresas, la parte que usamos nosotros es muy pequeña. Usamos el móvil como ventana al mundo pero la información que nos llega está distorsionada y esa ventana deja que otros nos vean sin filtros mientras actuamos pensando que estamos solos. Los móviles tienen sensores con acceso a la cámara, con datos sobre la forma en que andamos, dónde vamos, nuestro estado de salud, de ánimo, el ejercicio que hacemos, datos muy valiosos para terceros.<b>

-A los nativos digitales, estas cosas les suenan a teoría conspiranoica. ¿Cómo se les puede prevenir sobre ese riesgo invisible?

-Es una cuestión de madurez. El nativo digital es además huérfano digital porque los padres no hemos tenido la capacidad de explicarles dónde se metían, no entienden las consecuencias sociales, jurídicas, éticas de lo que es la red, porque les falta la madurez como personas y a los adultos nos cuesta entender lo que hay detrás de la tecnología. Es cuestión de tiempo, el problema es que en esa transición, ni los nativos ni los inmigrantes digitales están protegidos.

-La guerra era clave en ‘1984’, ¿dónde se libran las guerras en el siglo XXI?

-En los países del primer mundo todos somos campo de batalla. En 1984 se vivía en un estado permanente de alerta que causaba preocupación a la sociedad y eso justificaba la vigilancia para evitar el peligro. Ahora vivimos algo parecido, nos bombardean con mensajes sobre terrorismo, cambio climático... y dejamos nuestra seguridad en manos de los Estados, las corporaciones, las compañías de seguros. A la vez, la guerra se hace dentro de la gente. Para cambiar la voluntad del adversario, antes se le bombardeaba, ahora se manipula la información para que actúe de un modo concreto. En esto estamos implicados todos, somos objetivo y arma cada vez que, por ejemplo, retuiteamos noticias falsas.

-¿Qué papel tiene el Ejército en un escenario de guerra como ese?

-El mismo, garantizar la seguridad frente a ataques exteriores, pero ya no es el único y principal actor. Ahora la guerra se libra en la zona gris, donde hay amenazas híbridas, económicas, mediáticas, financieras, reputacionales, hay muchísimos aspectos que se tocan para debilitar al adversario. Es lo que los chinos llaman la muerte por los mil cortes. Te van produciendo pequeños cortes hasta debilitarte y ponerte a merced del otro.

-¿Desde dónde se puede ejercer la resistencia en este momento?

-Desde la sociedad civil, desde asociaciones que exijan legislación, que se comprometan ética y moralmente, y desde los medios, que deben recuperar su función social de informar verazmente. Deberíamos ser capaces de que la calidad prime y no la cantidad y la inmediatez.

-¿Usted cree que a la gente le importa la verdad?

-En el viejo dilema entre la seguridad y la libertad, hemos dejado perder las dos en aras de la comodidad. La gente quiere noticias cómodas y servicios inmediatos y, aparentemente, gratuitos; lo que menos le preocupa es ser libres o estar seguros, solo quieren estar cómodos. Esa es la tendencia que hay que romper. La libertad no es gratis, no se logra dejándose llevar, hay que trabajar cada día para alcanzarla. Mientras pretendamos vivir cómodamente sin esforzarnos, no la alcanzaremos.El problema de los medios es que el mercado se ha trasladado a lo digital y muchos se han convertido en meros generadores de titulares que quepan en un tuit, en llamar la atención para obtener clicks, con lo cual la atención ha pasado del cuerpo de la noticia a un titular llamativo que es lo único que se lee y que genera una visión distorsionada.

-Las crisis económicas sucesivas están generando clases pobres preocupadas por la supervivencia, algo muy de '1984'. ¿Qué hacer ante eso?

-Si no ponemos remedio, lo primero que tendremos con la robotización y la inteligencia artificial es una crisis laboral y educativa tremenda. Necesitamos formarnos para un nuevo modelo de sociedad industrial 4.0, para una sociedad industrial de valor añadido, no de servicios. Hay que lograr que la tecnología nos haga más humanos en lugar de más diferentes y más separados en castas.

-¿Apagar el teléfono sirve de algo?

-Es una costumbre muy sana que deberíamos practicar más a menudo porque el teléfono nos acerca a lo lejano, pero nos aleja de lo cercano. No hay nada tan urgente que no pueda esperar y, si es tan urgente, puede merecer una llamada. Sería bueno no desconectarnos pero sí hacer un uso más humano del móvil.