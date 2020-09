El mal querer, uno de los 500 mejores discos de la historia

L a revista Rolling Stone ha presentado una actualización de su lista de ‘Los 500 mejores discos de todos los tiempos’, que entre sus novedades presenta algunos nombres de estrellas hispanoparlantes como Rosalía, Shakira, Daddy Yankee y Bad Bunny.

La primera vez que Rolling Stone elaboró esta clasificación fue en 2003, cuando comenzó a hablarse de «la muerte de los álbumes» en la música con la irrupción del formato mp3 y las descargas digitales de sencillos. Un electorado compuesto por más de 300 profesionales han participado en la reelaboración de esta lista, entre los que se encuentran grandes nombres de la música de diversas generaciones como los de Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Genne Simmons, Stevie Nicks o Adam Clayton. Como resultado de sus votos, la clasificación ha experimentado algunos cambios, con la inclusión de 154 álbumes que no estaban ni en la tabla original de 2003 ni en la actualización de 2012, aunque los clásicos siguen dominando los primeros puestos. En ese tramo y como gran novedad, la banda pionera de hip hop Public Enemy consigue hacer escalar hasta el puesto 15 su emblemático ‘It takes a Nation of millions to hold us back’ (1988).

