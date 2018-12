'El Grinch' puede con Freddie Mercury y Superlópez

Cada vez resulta más difícil saber qué película va a conectar o no con los espectadores, cuál será el filme más exitoso de los que se estrenan cada viernes en nuestras pantallas. Contra todo pronóstico, o quizá no, 'El Grinch' ha sido el bombazo del pasado fin de semana en la taquilla española, superando a los casi omnipotentes Superlópez y el Freddie Mercury de 'Bohemian rhapsody': cerca de 1.835.000 euros de recaudación, o lo que es lo mismo, casi 300.000 espectadores que se han acercado a las salas en las que se proyecta esta última producción de los estudios Illumination, responsables de otros saludables éxitos comerciales del cine de animación como 'Los minions' y 'Gru, mi villano favorito'.

El éxito de 'El Grinch' en España no es un caso aislado. La película realizada por Yarrow Cheney y Scott Mossier, con voces de Benedict Cumberbarcht en su versión original y Ernesto Alterio en la doblada al español, y con banda sonora a cargo de Danny Elfman (compositor habitual de Tim Burton, cineasta a quien sin duda le gustaría dirigir en alguna ocasión otro acercamiento a la figura del Grinch), ha sido también número uno en las recaudaciones de Estados Unidos (60 millones en su primer fin de semana en salas), Australia, Francia y Gran Bretaña. Lleva acumulados 237 millones de euros cuando tuvo un presupuesto de menos de 70 millones.

UN POCO DE HISTORIA

'El Grinch' es el octavo largometraje de los estudios Illumination y el quinto acercamiento al personaje que se realiza entre televisión y cine. Antes destacan 'El Grinch, el cuento animado' (1966), un cartoon de la Metro Goldyn Mayer realizado por uno de los maestros de los dibujos animados, Chuck Jones (creador de El Coyote y Correcaminos y uno de los artífices de la serie 'Looney Tunes'), y 'El Grinch' (2000), película dirigida por Ron Howard en la que Jim Carrey encarnó al personaje protagonista en la única aproximación a la historia en imagen real, con estridente pero recordada vileza mezclada con sarcástico sentido del humor.



Jim Carrey, en la versión de 'El Grinch' del año 2000.

El Grinch, un ogro verde y saltarín, tan inquietante como jocoso, decide robar la Navidad cuando descubre que un pueblo entero pretende hacer los festejos aún más grandes y recordados de lo que acostumbran ser. Para ello se hace pasar por Santa Claus y se dispone a boicotear el festejo navideño por excelencia. Alguien de estas características solo podía ocurrírsele al Dr. Seuss (1904-1991), escritor de personales libros infantiles y caricaturista estadounidense, de nombre real Theodor Seuss Giesel.

'¡Cómo el Grinch robó la Navidad!', publicada en 1957, es su obra más conocida y adaptada. En ella se define a la perfección el mundo entre bizarro y fantasioso del gran innovador de los cuentos infantiles junto al galés Roald Dahl. Filmes como 'Pesadilla antes de Navidad' (1994), del citado Tim Burton, le deben bastante a su particular imaginario. Su historia sobre el Grinch y la Navidad robada no es la única que ha atraído al cine, aunque todas las adaptaciones tienen un inconveniente: los filmes no solo deben reproducir el original universo fantástico del autor, gestado a partir de rimas métricas, sino también sus ilustraciones, generalmente en blanco y negro.

El comediante Mike Myers protagonizó en el 2003 'El gato', centrada en otro de sus personajes más originales, un gato anárquico y con chistera que enseña a dos niños el arte de divertirse. La historia había servido de base para un musical de Broadway. La carga subversiva del original quedó en esta ocasión demasiado ablandada, todo lo contrario que en 'Los 5000 dedos del Dr. T' (1953), memorable película en la que Dr. Seuss escribió el argumento y el guion. La historia ilustra en fascinante Technicolor la pesadilla de un niño que estudia piano, pesadilla en la que su exigente y desagradable profesor se metamorfosea en el peor de los villanos.

En el 2008, Jim Carrey volvería al universo Seuss prestando voz a la adaptación animada de 'Horton', un elefante inteligente creado por Dr. Seuss en los años 40. Illumination produjo también 'El Lorax' (2012), otro personaje surgido de la imaginación del escritor, un afectuoso y gruñón individuo al que prestó voz Danny DeVito.