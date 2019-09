«El creador debe quitarse las ganas de gustar y hacer lo que venga en gana»

El escritor Antonio Agredano vive estos días a caballo entre Sevilla, donde reside habitualmente, y Córdoba, ultimando los detalles para la inauguración este viernes de Cosmopoética, festival del que es director por tercer año consecutivo.

-¿Recuerda cuándo leyó poesía por primera vez y qué fue lo que leyó?

-Intuyo que fue Gloria Fuertes, un libro que me regaló mi tía Tere, El hada acaramelada. Lo leí sin saber que era poesía y lo repetía como una cancioncilla. Recuerdo que mi tía Tere, que fue una de las personas que incentivó mi interés por la lectura; me leía esos poemas siendo yo un niño.

-¿Lee usted poesía a sus hijos?

-Sí, es algo que hago a menudo desde que son muy pequeños. Me siento con ellos y les leo poemas infantiles en voz alta de una forma muy exagerada para llamar su atención, pero siempre con el libro presente, para que asocien los libros con algo divertido. Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es de que mi hijo el mayor, que ahora tiene dos años y que nació en la clausura del primer Cosmopoética del que fui director, lee mucho, juega mucho con los libros y los tiene casi como un juguete. Me gusta pensar que es por esa insistencia de dejarle libros para jugar en vez de la tablet o figuritas de acción.

-¿Qué libros recomienda para la iniciación a la poesía a edades tempranas?

-Pues, por seguir con la tradición, diría que Gloria Fuertes, cuya poesía adulta también recomiendo. Si la iniciación es más tardía, en la adolescencia... depende. A mí por ejemplo, Machado me golpeó mucho. También leí siendo un adolescente a Emily Dickinson, en una colección de esas de cien pesetas, y me impactó. Lo importante es llegar a la lectura y que cada uno elija su propio itinerario, el camino también es interesante. No es lo mismo leer a Paul Celan, uno de mis poetas favoritos, con 15 años que con 40.

-¿Habría que revisar las lecturas obligadas de los centros educativos?

-Habría que dar una vuelta al canon y ver, por ejemplo, cuántas mujeres merecen estar ahí en los libros de texto y en el Olimpo de las letras españolas y no están.

-Este año, Cosmopoética recibe al Reino Unido como país invitado. ¿Están intentando limar asperezas en pleno ‘brexit’?

-Ojalá la poesía sirviera como medida diplomática, aunque no soy tan optimista, pese a dirigir un festival literario. Nos gusta Reino Unido porque sus autores son capaces de respetar la tradición, de tener unas letras históricamente muy potentes en la literatura universal y a la vez ser muy provocadores, les gusta mucho pervertir el orden de las cosas. Tenemos el punk como muestra, pero hay otros ejemplos de contracultura que vienen del Reino Unido. Nos gusta que el creador allí es muy poco dócil. Tenemos siempre la tentación, cuando creamos, de gustar y en el Reino Unido hay muchos creadores nuevos que no quieren gustar necesariamente al público, que no les importa no gustar, no vender o molestar. Y eso nos parece una inspiración para los jóvenes creadores. Hay que quitarse un poquito esas ganas de gustar a los lectores, de calar, de meterse en esa colmena literaria, que es nuestra propia celda y hacer lo que a uno le venga en gana, lo que le venga a la cabeza. Aunque para eso hay que leer mucho, conocer mucho, para después poder pervertirlo.

-En el pasado, la prosa sirvió más para canalizar la denuncia social y la poesía para verbalizar sentimientos. Ese orden se rompe en algún momento. ¿Cuánto pesa el carácter político frente al sentimental en la poesía actual?

-La política siempre ha estado ahí, en Miguel Hernández o en Sylvia Plath, que a lo mejor es una poeta sentimental, pero que decía cosas con un carácter político innegable. Yo creo que la poesía siempre ha estado cargada de política porque la sentimentalidad siempre ha sido política. Posicionarte emocionalmente ante el mundo es una forma de hacer política y de llamar la atención sobre ciertas cuestiones sociales. La diferencia es la calidad. No es igual la poesía social panfletaria que una con más hondura. Pablo García Casado, por ejemplo, hace una poesía muy social en su libro Harpía, un análisis político de la realidad. Es verdad que, como vivimos tiempos siniestros y oscuros, de indefinición, de censura y temor a lo que nos espera en el futuro, parece que hay una poesía más de trincheras, más activa. Eso siempre ha estado ahí aunque se preste más atención ahora a este tipo de discursos. Si la calidad es buena, bienvenida sea.

-La música cada vez está más presente en Cosmopoética. ¿Ha habido un antes y un después del Nobel a Bob Dylan?

-Poesía y música comparten la pasión por el ritmo y sí, desde que dieron el Nobel de Literatura a Dylan, a muchos gestores culturales nos han ahorrado muchas explicaciones. Antes, cada vez que venía un cantante a Cosmopoética parecía que había que pedir perdón cuando son dos mundos complementarios. En esa línea, Cosmopoética se ha hecho fuerte. Este año habrá cosas muy interesantes como María Rodés, una cantautora con una vocación lírica; Santi Balmes, que también escribe poemas; Abraham Boba, el cantante de León Benavente; Soléa Morente, con un espectáculo basado en la poesía o Mariola Membrives, que se ha inspirado en Lorca.

-La presencia tan numerosa de mujeres en el cartel de Cosmopoética, algo poco habitual en otros sectores, ¿responde a un esfuerzo por lograr la paridad?

-No, es una cuestión natural, basada en criterios de calidad. Cosmopoética no es una cuota de hombres y mujeres para contentar a nadie. Creo que la poesía escrita por mujeres está teniendo mucha trascendencia, mucha carga y los mejores libros de poesía los están haciendo y editando mujeres, por eso ellas están ahí.

-Los Emmy han sacado a la palestra ‘Chernobyl’ justo el año que nos visita la Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich, autora de ‘Voces de Chernobyl’. ¿Fue difícil convencerla?

-Es el tercer año que la hemos invitado. Contactar con escritores de ese nivel es muy complejo. La primera vez que se lo pedimos estaba algo estresada después del premio; además estaba escribiendo y tenía que descansar. El año pasado no pudo tampoco y este año, por fin, vamos a tenerla aquí. Contar con ella es un lujo, que le apetezca venir, y demuestra que el festival está muy consolidado y respetado en el exterior. A mí me hace especial ilusión, no solo porque es una premio Nobel mujer, sino porque es periodista y tiene una prosa muy crítica, es muy interesante y aguda.

-En Barcelona han puesto en marcha un teléfono de emergencia poética al que llamas y te recitan un poema. ¿Cree en el poder curativo de la poesía?

-Yo solo creo en el poder curativo de la medicina y no llamaría a ese número. Prefiero acudir a una biblioteca y coger un libro.