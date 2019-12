Fabio Amador: «El control del agua hizo de Córdoba un centro de poder»

Fascinado. Así ha quedado el arqueólogo salvadoreño Fabio Amador con Córdoba tras, cual viajero del tiempo, adentrarse en las entrañas de esta ciudad milenaria para grabar el documental Córdoba: Misterios Ocultos, que la cadena National Geographic ha producido, presentó ayer en Madrid y estrenará el próximo domingo. El experto, que habla en esta entrevista de lo que hay debajo de los cimientos de esta ciudad y cómo los ha recreado utilizando las últimas tecnologías, asegura que el espectador, sobre todo el cordobés, se sorprenderá de muchas cosas, una de ellas que «el control del agua hizo de Córdoba un centro de poder».

-¿Qué se oculta bajo los cimientos de Córdoba?

-Resumiendo, lo que se encuentra bajo la superficie de Córdoba son 2.000 años de historia de diferentes épocas, que, a través del tiempo, se desarrollan en las poblaciones actuales. Lo que nosotros conocemos sobre Córdoba y su historia es, básicamente, lo que recordamos, lo más tangible o lo más visual. No tenemos un concepto de qué tan remota es nuestra identidad o cómo se fue formando a través del tiempo, desde la parte romana, la fundamental y en la que Córdoba es única en cuanto a su legado arquitectónico, y la parte musulmana, otra etapa de la historia muy bella. Todos esos elementos, aunque sean fragmentados, se pueden apreciar con las diferentes tecnologías que estamos utilizando y a través de los trabajos de los estudiosos en Córdoba, que llevan cincuenta años explorando este pasado. Es ahora cuando podemos hacer unas primeras observaciones sobre la complejidad de esta trayectoria cultural que Córdoba ha tenido.

-¿Qué va conocer el espectador sobre esta ciudad? ¿Qué le puede sorprender?

-Lo que le va a sorprender es que todas las culturas que han tenido una inherencia en la historia de Córdoba han valorado el agua como algo fundamental en la vida. Y no me refiero solo al agua para beber, sino para limpiar la ciudad, para el transporte, para crear jardines en un lugar muy caluroso y para sostener una población que, a través del tiempo, se va incrementando. El control del agua, su manejo y las tecnologías que le permiten a Córdoba tener acceso al agua es algo que se nos escapa. La fundación de Córdoba se inicia con muchas obras de ingeniería que llevan a conducir este flujo del agua por la ciudad, y es lo que permite la vida y la formación de sociedad. Ese es uno de los mensajes más fuertes que hay en el documental, cómo los diferentes gobernantes que han estado en Córdoba han utilizado el agua para convertirla en un centro cultural de nivel mundial.

-Es curioso que el agua fuera un factor tan determinante y que la ingeniería estuviera tan desarrollada.

-Eran unos grandes ingenieros, y eso es fundamental. En otras sociedades, también el agua es importantísima, pero documentales como este de National Geographic nos pueden dar ese vínculo, nos brinda esa perspectiva de qué importancia tenía el agua hace 2.000 años y qué tan importante fueron aquellas obras, que hasta hace poco estaban funcionando. Es asombroso, cualquier tecnología del presente no va a durar más de unos meses o un año, mientras que estas tecnologías vanguardistas en ese momento crearon una segunda Roma, una Córdoba al mismo nivel de importancia que tuvo Roma.

-Han recreado algunos milenarios monumentos, incluyendo el video del teatro romano elaborado por el Museo Arqueológico. ¿Qué ha aportado este centro a este trabajo?

-El aporte del Museo Arqueológico no se puede comparar con nada, porque no solamente está situado sobre un elemento arquitectónico importantísimo, sino que también desde hace varios años tiene elaborado un discurso visual para que el visitante lo pueda apreciar, visualizar. Eso ha sido básico para el documental, ya que es difícil arrancar de cero y el museo brinda ya una historia. Lo que nosotros hemos hecho es ponerle otra luz, otra lente a la cámara, y brindarlo hacia una audiencia más amplia. Nosotros no hubiéramos podido hacer este documental, no solo sin esos recursos del museo, sino por las personas que trabajan allí.

-En efecto, el documental cuenta con el conocimiento de grandes expertos de la ciudad. ¿Cómo valora su intervención?

-No he conocido a nadie tan fabuloso y con tanta energía como Desiderio Vaquerizo. Su conocimiento sobre la arqueología y la historia de Córdoba es bárbaro, pero es su pasión por el pasado y por contarlo lo que hemos tratado de captar. Me permitió ver a Roma, a Córdoba, y no muchos arqueólogos tienen ese acceso. Me dio las herramientas para que yo pudiera captar esa imagen y poder visualizarla. Y el poder de visualización es esencial para cualquier historiador o arqueólogo.

-Hablando de visualización , las tecnologías adaptadas a la exploración científica permiten crear nuevas perspectivas del mundo. ¿Nos encontraremos una Córdoba diferente de la que conocemos?

-Sí. En el documental no solo se capta la esencia del monumento, sino que lo proyectamos para que la audiencia lo pueda contemplar por primera vez. Creo que a través del programa y la tecnología que hemos utilizado, la gente va a poder descubrir una nueva Córdoba y, además, servirá de orgullo para los cordobeses, para que quieran conocerla más y que esa riqueza cultural se refleje en el conocimiento en el presente.

-¿Por qué National Geographic se ha fijado en Córdoba para hacer este trabajo y no en otra ciudad?

-Fundamentalmente, porque Córdoba es singular al tener este múltiple legado cultural desde hace 2.000 años, tiene una tendencia a crear una ciudad perfecta que inicia con Roma y todo está vinculado con el manejo del agua. En Córdoba existe un vínculo arqueológico con el agua, y a través del tiempo podemos conocer cómo cada población interactúa con el agua, crea tecnologías para manejarla y controlarla. Y control es poder. Córdoba fue poderosa gracias al control y manejo del agua. Eso es un descubrimiento de este programa.

-¿Y eso es lo que hace clave a Córdoba en la historia de la civilización occidental?

-Exacto. El control del agua hizo de Córdoba un centro de poder.

-Parece un viajero del tiempo. ¿Qué poso le ha quedado después de viajar al inframundo cordobés?

-Me ha fascinado Córdoba. No solo me ha inyectado con curiosidad de conocer aún más, sino que quiero colaborar para formar a futuros arqueólogos o a profesionales del turismo que puedan contarles a los visitantes la riqueza de Córdoba.