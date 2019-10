Donna León: "Los poetas son los autores con más valor y los mejores escritores"

La narrativa vuelve a colarse en el festival de versos cordobés Cosmopoética con la presencia de la gran dama de la novela negra Donna León, que ha valorado esta mañana a los poetas como "los autores con más valor y los mejores escritores". Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, la escritora norteamericana, que esta tarde protagonizará un encuentro con el autor Salvador Gutiérrez Solis en la sala Orive, ha hablado de su obra -en la que destacan las 28 novelas policíacas protagonizados por el comisario Brunetti-, de sus inquietudes y de su producción literaria.

Locuaz, inquieta, expresiva y con un gran sentido del humor, León ha señalado que la ficción criminal es un formato en el que refleja su búsqueda de la justicia social y expersarlo en un medio en el que la gente lo pueda entender, aunque "el problema" es no caer en la tentación de "predicar", ya que la autora piensa que “el escritor debe contar su historia y son los personajes los que deben expresar sus propias opiniones y no el narrador", que no debe posicionarse. De esta forma, se da la posibilidad al lector de hacerse preguntas y que llegue a sus propias conclusiones a través de los hechos que se describen. "Un buen narrador debería ser como un carterista, que hace algo sin que nadie se de cuenta", es decir, “tirar la piedra y esconder la mano”, ha subrayado .

Y como narradora hace visibles posibles problemas sin opinar sobre ellos, incluido su preocupación por el planeta: "No tengo esperanza", ha dicho. Para la escritora estadounidense va a ser "muy difícil de solucionar" el problema medioambiental en el mundo.

En cuanto al matiz poético de su narrativa, León ha señalado que este género entra en su obra a través de referencias literarias, citando o haciendo alusiones a otros autores que para ella han sido sus modelos, confesando que son los clásicos de la literatura inglesa los que han influido su prosa.

Durante la charla, al preguntarle por su opinión de Córdoba, ha salido a la palestra el problema del turismo masivo, motivo por el cual ella abandonó Venecia –escenario de sus novelas y donde vivió durante dos décadas-, declarando que espera que eso no suceda en Córdoba, una ciudad que visitó hace 35 años y regresó hace diez y considera un lugar "de los más bonitos que conoce", donde la belleza está concentrada en un centro muy compacto y hay una gran densidad de lugares bellos que no tiene comparación. "Veo la historia de Venecia reflejada aquí", aunque "espero que esta ciudad no caiga en la trampa del turismo masivo" como sucede en Venecia. "Es imposible vivir de forma normal allí", ha subrayado, tras confesar que ahora vive "tranquila" en un pueblo de Suiza "donde hay 300 habitantes y 300 vacas".

El comisario Brunetti y Venecia han acompañado a la autora durante años, y hoy ha asegurado que nunca situaría la acción en otra ciudad porque "es el único sitio que realmente conozco", ya que lleva 50 años viviendo fuera de Estados Unidos y ha confesado que casi se siente como "una extranjera en Norteamérica", y algo parecido le sudece ahora en Suiza.

Sobre la dirección que pueda tomar el personaje de Brunetti, asegura que seguirá en el camino de la defensa del medioambiente que yaa ha iniciado en sus últimos volúmenes, ya que es un "serio" problema en Italia

También se ha hablado del fomento a la lectura entre los jóvenes, y la autora ha aconsejado a "tirarles el móvil", pero también ofrecerles buenas historias.