Diez autores de la competencia eligen su libro de Anagrama favorito

LA CONJURA DE LOS NECIOS

John Kennedy Toole

Santiago Roncagliolo

"'La conjura de los necios' fue el primero de los libros de Anagrama que recuerdo haber leído. Y cambió mi vida. Yo no sabía que las novelas podían ser divertidas. Ni que los personajes podían ser antihéroes. Además, estaba la historia real: un autor que se suicida a causa del rechazo editorial, pero luego su madre logra publicar el libro y gana el Pulitzer postumamente. Esa era la mejor novela, la más cruel humorada del destino".

LOS DETECTIVES SALVAJES

Roberto Bolaño

Aixa de la Cruz

"Para mí, la editorial Anagrama siempre estará vinculada a los colores de la colección de bolsillo Compactos, y tengo un fetichismo particular por el rojo, sobre todo por Roberto Bolaño, y sobre todo por 'Los detectives salvajes', que me recuerdo devorando recién salida del instituto, cuando ser escritor parecía algo mítico, mágico y misterioso como lo es en las páginas de dicha novela, y soñaba con mucha fuerza con serlo".

Martin Amis, en Barcelona en el 2015. / RICARD CUGAT

EL LIBRO DE RACHEL

Martin Amis

Miqui Otero

En la adolescencia, no podía salir de casa sin el disc-man, las llaves y un Anagrama. Las dos primeras cosas solía olvidarlas por ahí. El libro, no. El que recuerdo con más cariño es 'La conjura de los necios'. Más adelante, otro Anagrama que me influyó en mis primeros intentos en el terreno de la novela fue 'El libro de Rachel'. Pero esa es la historia de quien quiere ser escritor y siempre es mucho más interesante la historia de los lectores".

COSAS QUE HACEN BUM

Kiko Amat

Victor 'Parkas' Recort

"Leída a los 18 años esta novela es como desear cambiarte de gafas y que alguien te empuje 'pogo' adentro. El libro avanza como un cohete prendido por accidente en un garaje con la persiana bajada: tiene dandis, tiene 'speed', tiene situacionismo para principiantes. Tiene 'Bernadette' de The Four Tops y tiene vespas surcando el cielo bajo cámpings de 'roulottes'. El Kiko Amat más intransigentemente pop".

Javier Tomeo, en el 2009 / GUILLERMO MOLINER

AMADO MONSTRUO

Javier Tomeo

Manuel Vilas

"Una novela brillante, inteligente y con un gran sentido del humor. En teoría, se trata de una conversación que enfrenta a dos monstruos, el jefe de personal de un banco, Kruger, y el aspirante a vigilante jurado, Juanito. La entrevista se transforma en un delirio sobre sus respectivas madres. En esa exploración se pone en crisis lo que llamamos realidad, que el lector vislumbra como un desmoronamiento de sus ideas preexistentes".

LA SENDA DEL PERDEDOR

Charles Bukowski

Luna Miguel

"Cuando yo no estaba interesada en la literatura, mi padre me lo regaló. Yo tenía 11 años y me cambió literalmente la manera de entender el mundo. Así que la literatura también podía hablar de mis sentimientos adolescentes más sucios! Con los años miro a Bukowski de otra forma: era un misógino que maltrataba a sus mujeres. Qué extraña sensación esa de que por un lado su literatura me libera y por otro su personaje me repugna".

CHEROKEE

Juean Echenoz

Jordi Puntí

"Sin despreciar a Coover, Chang-Rae Lee, Manganelli (la 'Centuria'!) y tantos otros, escojo este libro de Echenoz. En una primera lectura me fascinó su talento para romper los esquemas narrativos. Era la pausa en el 'nouveau roman' junto a novelas de aventuras, el jazz, las novelas negras de Simenon, y todo con una prosa juguetona. 'Cherokee' fue también mi puerta de entrada a la obra de un autor que nunca me decepciona.

Ian McEwan, en el 2017 / FERRAN NADEU

EXPIACIÓN

Ian McEwan

Ricard Ruiz Garzón

"Es un libro que utilizo frecuentemente con mis alumnos, es decir con los aprendices de la Escuela de Escritura del Ateneu, porque es una obra con muchas capas perfectamente diferenciadas y que se desarrolla en tres partes. La primera habla de los peligros de la imaginación, la segunda aborda la guerra y la tercera, la posibilidad de perdonar en la ficción lo que no somos capaces de hacer bien en la vida real".

ANCHO MAR DE LOS SARGAZOS

Jean Rhys

Olga Merino

"Llegué a las páginas de 'Ancho mar de los Sargazos' allá por los primeros 90. Una novela corta, limpia y densa, llena de pasadizos, con tres puntos de vista. Me impresionó la mirada de Jean Rhys y sobre todo que le diera voz, al fin, a Antoinette Cosway, la primera mujer de Rochester, la loca encerrada en el desván que prende fuego a la mansión en 'Jane Eyre'. Ambas novelas, la de Rhys y la de Charlotte Brontë, deberían leerse juntas".

RASTROS DE CARMÍN

Greil Marcus

Agustín Fernández Mallo

"Un clásico del ensayo. Su traducción al español (o sea, España + Latinoamérica), fue fundamental para la conexión en nuestro imaginario colectivo de las vanguardias históricas, el dadaísmo, el situacionismo y otras expresiones cultas, con corrientes 'underground' como el punk, el nuevo ruidismo de las artes visuales, la música experimental o la literatura beat. Su revisión política a través del marxismo es muy interesante".