Lo dejo cuando quiera

Fue un éxito de taquilla en Italia y, ahora va camino de arrasar convertido en remake made in Spain. Al menos, la sala estaba repleta el miércoles santo y el primer fin de semana ha superado sumamente las expectativas. Los prejuicios no son buenos, y con esta película los tenía; a priori, una producción de una cadena privada de televisión con un equipo técnico y artístico procedente de allí, unos cortes publicitarios que no hacían presagiar nada bueno y la tradición en forma de estupidez que impera en el género de comedia española últimamente, la verdad, no me olía demasiado bien. Sin embargo, no hay nada mejor que tener una agradable sorpresa un día gris y deprimente. Las carcajadas del público animaron la función y contagiaban al más insensible.

Comedia gamberra, mezcla de Fuga de cerebros y “Resacón en las Vegas, esta película tiene todo el ritmo necesario para no dar respiro y, chiste tras chiste, golpe tras golpe, funciona tan bien que cuando te das cuenta se ha terminado. Y, para colmo, nace a partir de un análisis social de la realidad actual: los protagonistas son un trío de licenciados que se las han de ingeniar para triunfar por el camino más corto: asociándose con un mafioso para traficar con una nueva droga que uno de ellos ha descubierto en sus investigaciones universitarias. Los actores protagonistas (David Verdaguer, Carlos Santos y Ernesto Sevilla) están impecables en sus papeles de cómicos profesores chiflados en paro dedicados a navegar en las noches más disparatadas de sus vidas, como también lo están el reparto de secundarios, incluido algún histórico como Luis Varela. Sin olvidarnos del esperpéntico tipo que construye Ernesto Alterio. Carlos Therón, el director, consigue exprimir hasta la última gota y sirve en bandeja de plata este divertido producto comercial que sorprenderá porque funciona como una perfecta maquinaria de hacer reír.