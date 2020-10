Cumbre de viejas glorias en Madrid de la mano de José Luis Moreno. El ventrílocuo y productor ha reunido este lunes en Madrid a un trío de grandes con mucho pasado en Hollywood, las actrices Joan Collins, Jane Seymour y Denise Richards, para presentar la serie 'Glow & Darkness', ambientada en el siglo XII. Es una superprodución, con multitud de actores y mucho dinero en danza, y aunque todavía no se sabe qué plataforma la emitirá, nada de eso arredra a Moreno. "Estamos en un momento difícil pero hemos sobrevivido. Intentamos que esta presentación sea en estos momentos tan duros, de tanta ruina y tanto paro, un soplo de aire fresco", ha señalado. "Hay que seguir luchando y trabajando".

Ahora en tareas de director de la serie, el padre de Rockefeller, Monchito, Macario y otras criaturas a las que dio voz durante décadas ha calificado de "hito" tener juntas a Collins (87 años) , Jane Seymour /(69) y Richards (49), sobre las que ha dicho que son "unas tremendas profesionales" y que puede "repetir 200 veces" las tomas, que "no se cansan". "Están llenas de pasión, de amor por su trabajo y eso las hace mucho más grandes que su nombre", ha precisado. "Esto es un regalo que me ha hecho el cielo y ellas aceptando el papel", ha apuntado el director, resaltando que trabajar con ese elenco "es un regalo que compensa una parte de las dificultades por el Covid".

LOS ÁNGELES DE MORENO

Por su parte, Joan Collins, que interpreta a Adelaida de Saboya, ha afirmado que se ha encontrado con una España "maravillosa" y un equipo "formidable". Sobre su personaje en la serie, ha resaltado que es "muy fuerte" y que quiere cambiar lo mal que habían sido tratadas las mujeres. "Ahora se habla mucho de los derechos y de la importancia de la mujer, pero Adelaida de Saboya para casarse ya dijo que quería sus derechos y que la trataran con igualdad o no se casaba", ha manifestado. La actriz británica no ha encontrado nada especialmente "difícil" para interpretar el papel de Adelaida de Saboya. No obstante, ha lamentado que el problema ha sido "el miedo" de trabajar con el covid-19.

En este contexto, Jane Seymour, que hace el papel de Leonor de Aquitania, ha asegurado que están rodando de una forma "segura" y que "es increíble" cómo dirige José Luis Moreno. "Me encanta mi personaje, lo conocía perfectamente y era una oportunidad maravillosa para interpretarlo", ha precisado. En referencia a la Edad Media, época en la que está ambientada la serie, la actriz ha indicado que, quitando la tecnología, "prácticamente nada ha cambiado" ya que, a su juicio, "se siguen teniendo los mismos problemas, las mismas angustias". Seymour ha recalcado que su atracción por nuestro país. "Me encanta rodar en España, he estado muchas veces aquí, de vacaciones en Almería. Ya ni me acuerdo de la cantidad de cosas que he hecho en España", ha apuntado.

Por su parte, Denise Richards, que se pone en la piel de la condesa de Champaña, ha explicado que al principio, cuando leyó a su personaje, vio que "era muy fascinante", aunque cuando fue avanzando la producción pensó que "era muy difícil" de interpretar.

'Glow & Darkness' ('Resplandor y oscuridad'), que se estrenará en España en enero, consta de 45 episodios de 45 minutos, divididos en cuatro temporadas. "Hemos dado el pequeño paso adelante de hacerla en inglés. La serie está llena de amor, de talento y de arte", ha celebrado Moreno, de 73 años.

SUPERPRODUCCIÓN

En la serie, rodada en siente países (España, Inglaterra, Francia, Alemania, Marruecos y Turquía), participan más de 150 actores principales, de los cuales más de 60 son españoles; más de 300 actores secundarios; y más de 5.000 extras. 'Glow & Darkness', basada en una idea de Alejandro Guillermo Roemmers, cuenta las historias entrelazadas de personajes como Saladino, el emperador Barbarroja, Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto, Francisco de Asís o Leonor de Aquitania, entre otros.

"Estamos de enhorabuena en un momento en el que nadie está de enhorabuena. El esfuerzo es común y somos conscientes de que la gente lo está pasando mal", ha señalado Moreno sobre la presentación de la serie.Además, el director ha celebrado que las series españoles "están de moda" ahora mismo en el mundo porque "están haciendo un trabajo fantástico". "Para nosotros ha sido una suerte que existan las plataformas, porque nos han abierto la puerta al mundo. Ahora cosas que no tenían éxito en un país concreto, cuando se abren al mundo tienen un éxito enorme", ha manifestado Moreno, quien ha adelantado que "en los próximos meses" cerrarán la plataforma en la que se estrenará la serie.

Por último, el director de fotografía, José Luis Alcaine, ha defendido que esta serie "es curiosa" porque tiene una cantidad de actores "impresionante", algo que le ha "condicionado mucho la fotografía". "Quiero que el espectador escoja qué persona quiere seguir en la pantalla y por eso el foco está en todos. Uno puede escoger como espectador a quién mirar porque tendrá siempre el foco en pantalla, para que podamos seguir las peripecias de todos los personajes al mismo tiempo", ha explicado.