Cuatro poetas dan voz al diálogo entre generaciones

La cuarta sesión de Cosmoversos puso el foco en el diálogo entre la visión del mundo que aportan los poetas jóvenes y las voces más consagradas, con presencia de nuevo aplastante de una mayoría de mujeres, tres a uno en este caso. El poeta, guionista, traductor, locutor de radio y recientemente nombrado director del Instituto Cervantes de Amman, Juan Vicente Piqueras (Requena, 1960), representó de algún modo la madurez, contrapuesta en su lectura poética a la visión de la poeta y traductora literaria Eva Gallud (Madrid, 1973), de talento consolidado. Piqueras, que lleva media vida habitando en distintos lugares del mundo, expuso ante los medios su visión cosmopolita no solo de la poesía sino de la vida - «los lugares que habito son dioses, tienen una presencia fortísima en mi obra, no es lo mismo escribir en Roma que en Jordania o Lisboa, influyen las tradiciones, el aire, la cultura en la que estás inmerso»- explicó, y su amor a los clásicos, «hay que leerlos para conocer el ritmo, la tradición sonora de tu lengua porque es en tu lengua en la que te expresas al final». Pese a esa visión abierta al mundo, confesó que escribe desde lo pequeño. «Soy hijo de campesinos y llevo dentro el campesino que no soy, todo eso está en mis libros Aldea y Padre», comentó, obra esta última en la que se centra en la enfermedad que sufrió su progenitor. «Enfermó de Alzheimer, una enfermedad terrible pero muy poética que necesitaba explicar de alguna manera».

Reino Unido, país invitado este año, volvió a sonar en la voz de Amara Amaryah, de ascendencia jamaicana, que explicó que escribe poesía «porque es la mejor manera de expresar mi voz, donde más honesta puedo ser, más directa y más yo misma, me siento muy cómoda en ese medio que para mí no tiene limitaciones ni de formato ni de contenido y me da la posibilidad de hablar de muchos temas políticos sociales, familia y de todo». Su selección de poemas permitió trazar su trayectoria vital, partiendo de la historia de su madre y su abuelo, «un hombre jamaicano con descendencia india que ahora vive en Londres» y la mezcla de historias que esto trae consigo, para continuar después con dos poemas en los que demostró su capacidad para experimentar a través de la poesía. Según su testimonio, para un poeta, «las redes sociales son algo esencial que permite hacer conexiones y establecer redes de poetas por el mundo entero, colaborar en busca de ideas e incluso encontrar inspiración». Considera Amaryah que hay que atraer a los jóvenes a la poesía «buscando espacios accesibles donde se encuentren cómodos y puedan explorar, haciendo que las nuevas generaciones de poetas se encuentren entre ellos y entiendan que la poesía es un espacio abierto, libre, lleno de aventuras e historias en las que todo el mundo se puede ver reflejado, que no está limitado como el mundo real».

Berta García Faet (Valencia 1988), una de las voces más originales de la literatura española contemporánea, autora de libros como Los salmos fosforitos o La edad de merece, hizo una selección de sus «mejores poemas para ser leídos». En cuanto a su poesía, aseguró que «en ella no puede faltar la conciencia lingüística y el trabajo, el afán de experimentar artísticamente, no me limito a volcar una emoción sino que me gusta trabajar la forma lo mejor posible». García Faet, que no vive de la poesía como creadora, pero sí como investigadora de poesía contemporánea española y latinoamericana, confiesa que todos los autores jóvenes están en esa búsqueda constante del «diálogo entre lo que se ha escrito hasta ahora y nuestros contemporáneos, para no repetir, para aportar algo nuevo, pero siempre en diálogo con los poetas que te han formado». En un mundo políticamente convulso, García Faet lanza un consejo a los políticos: «La poesía exige una lectura pausada, generosa, sin prisas y una apertura a lo que el otro tenga que decir y a la imaginación, algo que deberían aplicarse los políticos, abriendo su campo de lectura».

El espacio Cosmoversos volverá a brirse hoy a las 19 horas en Orive de la mano de Estefanía Cabello y Jorge Barco, en un nuevo intercambio literario entre juventud y veteranía.