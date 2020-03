Crisol de historias femeninas

El cine también celebra el Día de la Mujer y la cartelera se llena de estrenos que abordan la realidad desde una óptica femenina. Documentales reivindicativos, películas sobre heroínas históricas y heroínas cotidianas, retratos íntimos de mujeres explotadas dentro de un sistema de clases perverso o que intentan expresarse dentro de un régimen patriarcal que les niega su identidad. Un crisol de historias que sitúan a la mujer en el centro para seguir luchando por sus derechos dentro del mundo patriarcal en el que vivimos. En La ola verde (Que sea ley), Juan Solanas (el único director del grupo) se adentra en el movimiento de los pañuelos verdes en apoyo al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina para concienciar de la gravedad de un problema que se ha convertido en una cuestión de salud pública.

En Invisibles, Gracia Querejeta pone el foco en tres mujeres que atraviesan la crisis de la mediana edad, mientras la mexicana Lila Avilés sigue en La camarista los pasos de una trabajadora de un hotel de lujo que tiene que salir adelante sola para mantener a su hijo. Haifaa Al-Mansour, célebre por convertirse en la primera mujer que hace cine en Arabia Saudí, denuncia el machismo incrustado en la sociedad de su país. Por último, en Harriet: En busca de la libertad, la directora Kasi Lemmons nos acerca a la figura de Harriet Tubman, activista por los derechos de los afroamericanos después de escapar de la esclavitud.

Pero esta oleada de películas dirigidas por mujeres es solo un espejismo, un guiño simbólico dentro de un panorama en el que la hegemonía del hombre detrás de la cámara sigue siendo un hecho. En lo que llevamos de año se han estrenado 80 películas y solo 12 han sido dirigidas por mujeres, la mayoría de ellas de carácter independiente, mientras que la representación mainstream se reducía a Aves de presa. La situación dentro del cine español es todavía más preocupante: solamente tres películas de un total de 20 estrenos dentro del sistema de exhibición convencional: La innocència, Te quiero imbécil y Arima. En los próximos meses, el panorama no parece demasiado alentador: la tan ansiada paridad parece todavía muy lejana. Si echamos un vistazo al próximo Festival de Cine de Málaga, en el que se concentra buena parte del cine español de los próximos meses, de las 17 películas a concurso, cinco están dirigidas por mujeres y solo tres de ellas son españolas: Crónica de una tormenta, de Mariana Barassi; La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, y Las niñas, el debut de Pilar Palomero.

Por eso, en su última comparecencia, el ministro Rodríguez Uribes se comprometió a impulsar el Plan de acción 50/50 para el 2025, que incluye medidas como la reserva de un 35% del presupuesto de las ayudas para películas dirigidas por mujeres, que comenzarán poco a poco a ponerse en marcha. Sin embargo, las cuotas nunca han sido una medida demasiado popular. La actriz Candela Peña declaraba esta misma semana que «si una directora es un truño y hace un mojón de película» no se le debería dar dinero para hacerla. Sin embargo, buena parte del cine español dirigido por hombres no se caracteriza precisamente por alcanzar la excelencia.

Las nuevas generaciones parecen ser la llave para abrir las mentalidades obcecadas y para romper con el sistema de desigualdades en el entorno audiovisual a base de talento, valentía y personalidad. No es casual que el Goya a la mejor dirección novel haya recaído en las tres últimas ediciones en Carla Simón, Arantxa Echevarría y Belén Funes. El cine dirigido por mujeres no se trata de una moda, sino de una realidad que reclama un espacio hasta ahora negado.