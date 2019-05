Cosmopoética dedica su nueva edición al Reino Unido con un enfoque rupturista

El festival internacional de poesía Cosmopoética, que se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre, consagrará su decimosexta edición al Reino Unido, bajo el lema, God save the poetry (Dios salve a la poesía) con el punk como metáfora de lo iconoclasta.

El teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio, David Luque, ha destacado, a través de un comunicado, la apuesta de este festival por "fomentar la cultura desde dentro, como el eje vertebrador de una sociedad en permanente cambio y no como un mero proyecto al servicio del turismo".

Cosmopoética, en este contexto, "tiene un compromiso con la juventud de Córdoba", de modo, que "sin poner en peligro ningún público anterior, se pretende atraer a una nueva generación con gustos nuevos, ideas nuevas y ganas de removerlo todo".

Así, Cosmopoética "combinará lo rupturista y lo consagrado" y funcionará como "laboratorio de nuevos discursos artísticos que incluyen disciplinas como la narrativa, la pintura o la música pasados por el tamiz de la poesía", ha añadido el concejal.

Los talleres y algunas nuevas actividades de Cosmopoética, "buscan esos nuevos espacios, esos nuevos diálogos, esas nuevas actitudes", tal como ha remarcado el director literario del festival, Antonio Agredano. Así, el festival "pretende ser un escaparate de nuevos discursos y también un laboratorio de creación como medio de cuestionar el canon, alterar el curso de las cosas y bucear en líricas incómodas".

Precisamente este concepto de renovación y ruptura ha resultado clave para elegir el país invitado en esta ocasión. Agredano explica que "la poesía británica ha marcado el ritmo literario mundial del siglo XX con su capacidad para responder a lo establecido y buscar nuevas perspectivas, nuevos espacios y nuevos mensajes". "Ese espíritu, transgresor y único, aterrizará en Cosmopoética".

La programación girará de nuevo este año en torno al principal espacio del festival, La voz de los poetas, que seguirá siendo el eje articulador del festival desde la Sala Orive.

También continúan Cosmodiálogos y Sol Sostenido, ciclos en los que la poesía dialoga con otros lenguajes, como la narrativa o la música. Artistas que han coqueteado con ambas disciplinas desgranan su obra en un formato íntimo y abordan la poesía como perspectiva creativa.

La faceta nocturna de Cosmopoética constará de actividades como intervenciones poéticas y jam sessions, mientras que Cosmopeque seguirá acercando la lírica a los futuros lectores y el programa formativo tendrá una doble faceta presencial y online.

Como novedad, DIY Lab será un laboratorio de creación espontánea compuesto por talleres para lanzarse a la calle a escribir, ilustrar o pintar. Esas obras, llevadas por la efervescencia de sus creadores, se agruparán bajo un concepto distinto de edición, Do It Yourself o Hazlo tú mismo.

Autores invitados

Entre los autores que pasarán por Cosmopoética en esta próxima edición destaca la bielorrusa Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015. Su obra ofrece un retrato profundamente crítico de la antigua Unión Soviética y de las secuelas que ha dejado en sus habitantes.

De Reino Unido llegan autores tan relevantes como Simon Armitage, galardonado escritor y profesor de poesía en las Universidades de Oxford y de Sheffield con una extensa producción poética, que ha sido nombrado recientemente Poeta Laureado.

También pasará por Cosmopoética el escritor Robin Robertson, que ha recibido, entre otros, el Premio E. M. Forster de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y en 2013 compartió el Petrarca-Preiscon con el poeta sirio Adonis.

Así como la poeta, dramaturga y performer Joelle Taylor, directora artística del SLAMbassadors UK, el slam de poesía joven más importante de Reino Unido, que traerá a Córdoba su poesía directa y sincera.

A falta de cerrar definitivamente la programación, otros autores internacionales formarán parte de Cosmopoética 16, como Katarína Kucbelová (Eslovaquia) y Pia Tafdrup (Dinamarca), una figura fundamental en la poesía nórdica.

En el apartado de autores españoles, está confirmada la presencia de Yolanda Castaño, poeta que forma parte de la Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) y de Letras de Cal, nueva editorial de poesía destinada a publicar a los nuevos valores.

También formarán parte de Cosmopoética Isla Correyero, autora del célebre poemario Diario de una enfermera, y Sara Torres, cuyo trabajo bucea en el psicoanálisis y los feminismos .

El granadino Antonio Praena, fraile dominico y poeta, pasará por el festival, así como Luisa Castro, columnista en lenguas gallega y castellana, actualmente es directora del Instituto Cervantes en Nápoles, Italia.

Igualmente, el evento contará con la presencia de Eva Baltasar, poeta y escritora que cosechó un gran éxito con su primera novela, Permagel, además de Sofía Castañón, poeta, escritora, realizadora audiovisual y política.

Entre los músicos que han sido seducidos por la poesía, en Sol Sostenido destaca Santi Balmes, compositor y cantante de Love of Lesbian, que ha explorado, además, la novela y la literatura infantil.

La poética de los perdedores reunirá a Carlos Galán, director y fundador de Subterfuge Records, una de las discográficas independientes más importantes del panorama musical español, con los músicos Benja Villegas y Ricky Lavado. Los tres ahondarán en esas historias de la música que son pura poesía, con referentes libros y bandas que alcanzaron la «gloria poética» en pequeños fracasos.

Por su parte, la pensadora, escritora y profesora Brigitte Vasallo, conocida activista antirracista, feminista y LGBTI, agitará nuestras conciencias con su discurso inconformista.

No faltarán en esta decimosexta edición los autores cordobeses, como Pablo García Casado, Premio Ojo Crítico de RNE en 1997; Estefanía Cabello, ganadora del premio internacional de poesía joven Gloria Fuertes; o Antonio Luis Ginés, poeta y crítico literario.

El poeta y periodista Roberto Loya, madrileño afincado en Córdoba, traerá sus versos a Cosmopoética, así como el lucentino Manuel Lara Cantizani, poeta y profesor de Literatura.

Cosmopoética16 está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajasur. Más información en www.cosmopoetica.es.