Los cordobeses de Same Fire lanzan 'As Humans', su segundo disco

El grupo de rock alternativo Same Fire ha presentado su segunda obra discográfica, titulada As Humans, en la que reúne diez canciones de carácter eléctrico que beben del soul, el jazz y el rock alternativo. Según informan desde la banda formada por cordobeses, el disco ya está disponible en todas las plataformas de 'streaming' y distribución digital, así como en una "cuidada" edición CD publicada por el sello independiente Mono No Aware Records.

La web del mismo es, por el momento, el único canal disponible para la adquisición del disco junto con la tienda Discos Vitalogy, puesto que la crisis sanitaria desencadenada por el covid-19 ha llevado a Same Fire a cancelar la inminente gira de presentación que había programada.

As Humans es el primer largo de este grupo que integran Eduardo Sánchez (voz y guitarra), Paco López (bajo y coros), Álvaro Moreno (batería y percusión) y Álvaro Guerrero (guitarras, 'lap steel', mandolina y coros). Un trabajo en el que exploran "sonidos abiertos y luminosos, de corte eléctrico y que despliega un abanico de arreglos más maduro y personal", según destacan.

La banda repite con Juan Blas (Nothink, Caboverde, Minor Empires) en la producción, quien ya se puso a los mandos de The Roots, un primer EP que llevó a Same Fire a una gira que recorrió buena parte de Andalucía y también pasó por Madrid y Barcelona. Ahora, los cordobeses han incorporado las colaboraciones de Sergio Valdehita ('Sidecars', Iván Ferreiro...) en los teclados y Luis López Pinto como compositor de arreglos de cuerda y viento metal.

Todo el material ha sido mezclado por Pablo Pulido en Estudio Uno (Madrid). Y es el mítico ingeniero Steve Fallone (John Mayer, The War On Drugs, Bon Iver...) quien firma el mastering del LP, realizado en los estudios Sterling Sound de Nueva Jersey, Estados Unidos.

"Analizar espacios comunes"

Al respecto, el vocalista de la banda, Eduardo Sánchez, explica que "se trata de un disco que, sin ser conceptual, persigue una línea muy clara en el mensaje, como es analizar aquellos espacios comunes en la vida de todas las personas, su desarrollo en sociedad y sus pensamientos profundos".

Así, Sánchez afirma que entre los diez tracks "se pueden encontrar temáticas que van desde las relaciones de amistad o amor hasta la concepción de la muerte o la influencia de las religiones, pasando por el sentimiento de pérdida de un ser querido a cualquier nivel".

En este caso, 'Same Fire' asume "la dificultad añadida de crear un repertorio de temas propios en inglés como algo natural por las influencias musicales que empapan al grupo".

De este modo, citan a Sting, Rhys Lewis, Tom Petty, Eric Clapton, U2 o Morgan entre las referencias que podrían encajar con su nuevo disco, aunque admiten que "se trata de un repertorio muy ecléctico, algunos miembros de la banda venimos de escuchar blues o country, mientras que otros se inclinan más hacia el indie o el post-rock", detalla Sánchez.

Al hilo de ello, el bajista, Paco López, relata un proceso de composición colectiva y define As Humans como un álbum fraguado en los locales de ensayo: "Cualquiera de nosotros llega con una idea que empezamos a trabajar y desarrollar, cuidamos mucho que las letras sean revisadas por un angloparlante nativo y cuando todo está compuesto empezamos a pensar arreglos dedicados exclusivamente al proceso de grabación".

El horizonte

Ahora, el principal reto que afronta la banda es "tener un disco bajo el brazo en un escenario de pandemia que complica mucho la situación para las bandas emergentes". Los miembros del grupo se muestran "muy preocupados por lo tocadas que pueden quedar las salas de conciertos y el circuito alternativo en general".

Eduardo Sánchez advierte de que "era nuestra responsabilidad cancelar los conciertos que había programados y debemos fijar la meta en 2021".

Es el horizonte con el que trabajan ellos y cientos de bandas más del país, pero "la situación ahora no está en nuestras manos", lamentan. Por ello, invitan al público a apoyar a los músicos independientes mediante la compra de discos y merchandising a través de Internet.

"Que el público tuviera nuevo material era para nosotros una prioridad, casi una deuda con la gente que nos sigue desde el principio, no podíamos aplazar de nuevo el lanzamiento de As Humans, porque teníamos muchas ganas de que la gente lo escuchase y los conciertos llegarán tarde o temprano", relata el vocalista de la formación.