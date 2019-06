La cordobesa Julia Martos gana una beca artística de la Fundación Viana

La Fundación Viana, integrada por Cajasur y la Diputación de Córdoba, en colaboración con la Fundación Bilbao Arte, en su deseo de potenciar la cultura y apoyo a los jóvenes creadores y de intercambio de conocimiento, ha concedido, por unanimidad, una beca artística que ha recaído en la cordobesa Julia Martos, quedando desierta la segunda beca.

Según ha indicado la Fundación Viana en una nota, para esta octava edición de becas, se han presentado solicitudes procedentes de las ocho provincias andaluzas, abarcando las materias más diversas: pintura, escultura, fotografía, vídeo o cortometraje, entre otras.

Además de una dotación económica, la joven becada podrá usar temporalmente un espacio cedido por la Fundación Bilbao Arte, para aquellos proyectos que necesiten la utilización de un estudio o taller (grabado, serigrafía, nuevas tecnologías, esculturas, fotografías o plató de filmación), y también disfrutará de un programa paralelo de visitas e intercambios con otras fundaciones y centro culturales de Bilbao, promovido por la Fundación Cultural BBK, informa Europa Press.

Junto a ello, está igualmente previsto que la Fundación Bilbao Arte recoja la presencia del becado en un catálogo, con las obras que realice allí, y también se mostrará su obra en una exposición colectiva de puertas abiertas.

El jurado ha estado compuesto por el director de la Escuela de Arte de Córdoba, el director del Palacio de Viana y un representante del área de Cultura de la Diputación de Córdoba.

La becada por la Fundación Viana para esta edición es Julia Martos Ramírez (Córdoba, 1989), licenciada en BBAA por la Universidad de Granada, con un máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, está especializada en el terreno audiovisual y fotográfico y forma parte del colectivo SCC, centrado en las prácticas cinematográficas experimentales, la videocreación y las nuevas narrativas audiovisuales.

Su recorrido hasta la actualidad ha combinado la producción artística personal con experiencias profesionales relativas a la gestión, coordinación y programación de proyectos culturales y audiovisuales. Respecto a su práctica artística, se ha caracterizado por una continua mirada al archivo en relación con el cuerpo y su presencia en el espacio fílmico o teatral.

Su obra se ha expuesto en lugares como Nueva York (EEUU), Leipzig (Alemania), Lisboa (Portugal) o Latinoamérica, además de en museos nacionales como el Reina Sofía de Madrid, el Marco en Vigo, el CAC en Málaga, el CCCB en Barcelona o el IVAM en Valencia. Asimismo, ha recibido diferentes premios y becas como el Mejor Fashion Film New Talent en MFFF 2013, la beca Injuve 2015 o la Culturex para el Centre For Contemporary Arts (CCA-Glasgow) en el 2018.

El proyecto seleccionado para desarrollar en BilbaoArte, 'This is not Manhattan', plantea un acercamiento crítico a la actual remodelación del histórico barrio bilbaíno de Zorrozaure.

Según ha indicado la becada, "haciendo uso de estrategias especulativas, utilizaremos el concepto de falso histórico --la suplantación en restauración de algunos elementos y aspectos creativos originales de una obra con fines mayoritariamente políticos-- para ficcionar otra posible idea de ciudad mediante la fotografía, el montaje digital y su expansión hacia una práctica instalativa".