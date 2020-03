El cordobés Tsode lanza su quinto álbum de estudio

El compositor cordobés Jesús Valenzuela, a través de su proyecto Tsode, lanzó ayer, de la mano de la discográfica madrileña Musiteca Hope and fullness: the greattest hits, su quinto álbum, en el que aglutina aquellos temas con los que se ha asentado a lo largo de los años como uno de los grandes referentes del new age, la música electrónica clásica y la música instrumental española.

El disco consta de 12 temas compuestos y producidos por Valenzuela, 11 de los cuales han sido seleccionados por él mismo de entre sus 4 albums anteriores, contando con éxitos como la nominada a los Hollywood Music in Media Awards Alquimia, Junto a esos 11 temas Tsode presenta Renaissance, una suite en la que se entremezclan con maestría sonidos acústicos y electrónicos en melodías de extrema belleza que caracterizan el estilo único de Tsode.