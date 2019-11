La consejera de Cultura anuncia que en breve se incorporarán 2 o 3 personas más a Medina Azahara

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha anunciado esta mañana que dos o tres personas se incorporarán en breve a la plantilla del conjunto arqueológico Medina Azahara. Del Pozo ha respondido esta mañana a las críticas realizadas por UGT respecto del "desmantelamiento" de personal que, indican, están sufriendo los monumentos, museos y yacimientos que dependen de la Junta de Andalucía, algo que la responsable de Cultura achaca a que cuando el PP se puso al mando de la Consejería, con el nuevo gobierno, "se encontró con un gran déficit de personal en todos los centros, delegaciones, conjuntos monumentales y en la propia Consejería debido a que los gobiernos anteriores no han modificado desde el 2009 la relación de puestos de trabajo". La consejera ha explicado que "la RPT no está adecuada a las necesidades actuales", a lo que se suma que "ha habido plazas que se han amortizado, no se han sustituido vacantes o jubilaciones".

En este contexto, Cultura está trabajando, ha explicado, "desde Función Pública para que en los próximos meses, ya que se trata de un proceso largo, se vaya actualizando esa RPT". Mientras tanto, ha anunciado, "yo he incorporado dos planes de choque inmediato para que lleguen técnicos y personal especializado a las delegaciones y conjuntos arqueológicos como Medina Azahara, donde está previsto que lleguen dos o tres personas en breve". Del Pozo ha insistido en que "lo hacemos porque mientras se actualice, no podemos estar con los conjuntos desatendidos en un momento en el que no deja de aumentar el número de visitantes" y ha recalcado que "de desmantelamiento nada, al contrario".