«Con 'Lombo X Bambino' he hallado lo que quiero hacer»

Todo surgió por casualidad, pero la idea de rememorar las canciones del heterodoxo y revolucionario Bambino ha supuesto el comienzo de una nueva etapa para este cantante sevillano formado en el flamenco ortodoxo, que sigue respetando, pese a haber tirado por derroteros más eclécticos. Después de pasar por varios estilos musicales, grabar Lombo X Bambino ha abierto un nuevo camino en su trayectoria: «He hallado lo que quiero hacer». Así que, según dice, puede que su próximo trabajo consista en reunir las canciones que le han acompañado toda su vida y llevarlas a su terreno. Mientras tanto, cantará por Bambino el próximo jueves en el Gran Teatro de Córdoba, una ciudad a la que se siente muy unido.

-¿Cómo surge un disco como ‘Lombo X Bambino’? ¿Pretendía ser un homenaje o mantener vivo su arte?

-Más bien por lo segundo. La idea surgió de una propuesta por parte del Teatro de la Maestranza de Sevilla, que quería hacer un espectáculo dedicado a Manuel Vargas Bambino. Yo accedí gustoso, porque es un artista que me ha acompañado siempre, pero había que realizar un trabajo de investigación, de montaje de las canciones, y se nos ocurrió hacer un disco. Surgió a la inversa, y de un concierto pasamos a dos y se convirtió en la presentación del disco. Ha sido todo una casualidad muy bonita.

-Para ser algo que surge por casualidad lleva rodando ya dos años. ¿Imaginaba este éxito?

-No. Ni siquiera imaginaba estar dos días en el Maestranza. Yo soy muy consciente de mis posibilidades y hasta qué público puedo llegar, y pensar en llenar un aforo como el de ese teatro y que se alargase la gira durante dos años no entraba en mi cabeza. Igual que el hecho de que haya pasado por festivales como La Unión o el Suma Flamenco de Madrid, ya que Bambino fue una figura muy discutida en el mundo del flamenco.

-¿Qué cree que hubiera dicho Bambino al ver sus canciones en escenarios como esos?

-Creo que le habría gustado y le habría hecho muy feliz. No fue nunca un artista de masas, era un artista de artistas, era un referente, todo el mundo le admiraba en la profesión, pero, por desgracia, nunca llevó su arte a grandes escenarios, no tuvo nunca esa oportunidad. Y que veinte años después de su muerte esté vivo, que sus canciones estén en películas y que sea la banda sonora de una generación tras otra es maravilloso. Nunca hubiera imaginado que su música iba a seguir viva durante tantos años.

-Dicen que fue revolucionario, heterodoxo y transgresor. ¿Qué tiene usted de Bambino?

-Quizá, la forma de entender la música y de hacer mías otras canciones. Él cantó muy pocos temas escritos para él. Visualizaba una canción y se la llevaba a su terreno, y creo que mi carrera me está llevando a esos derroteros. He pasado por varios estilos musicales, tengo una base, que es el flamenco, algo que nunca dejo de lado, pero ahora estoy haciendo este tipo de discos y en mi pensamiento está seguir por esta línea, hacer versiones de canciones que han acompañado siempre. Lombo X Bambino me ha dado un camino a seguir.

-Este trabajo rescata la esencia de un tiempo pasado. ¿Cómo ve la evolución del flamenco?

-Es complicado. Creo que el flamenco puro, el de verdad, no ha tenido una excesiva evolución. Una soleá siempre será una soleá. En cuanto a las nuevas vertientes, creo que hay que tener cuidado de llamar flamenco a algo que no lo es. Lombo X Bambino, para mí, no es un disco de flamenco. Pero quizá para un gran público el flamenco sea unas palmas y una guitarra.

-¿Qué cree que hubiera opinado Bambino de Rosalía?

-Seguramente, le hubiera gustado. A mí me gusta, me parece muy interesante lo que hace. Pero volvemos a la catalogación de los diferentes tipos de músicas.

-Ha dicho que este disco es un punto de partida. ¿A qué se refiere?

-Creo que con este trabajo he hallado una continuidad con respecto a lo que quiero hacer. Realmente es una música con la que me encuentro muy a gusto y con la que el público me reconoce y me veo pleno. Por eso creo que debo continuar por ahí.

-El disco cuenta con dos colaboraciones, las de Marina Heredia y Lolita. ¿Por qué las eligió a ellas?

-Marina es muy amiga mía y es una apasionada de Bambino. Y Lolita me parece que canta con un gusto increíble. La conozco desde hace muchos años y, por su profesión y su familia, conoció a Bambino. Era el momento de pedirle una colaboración, ahora que prácticamente solo hace teatro.

-¿Fue complicada la selección de temas?

-Había canciones que tenía muy claras, pero también me apetecía indagar un poco. Bambino tenía un gusto impresionante para elegir canciones.

-¿Hay alguna especial?

-Me cuesta trabajo, pero hay dos a las que le tengo un cariño especial, Soy lo prohibido y Háblame.

-Ha sido un año muy intenso de trabajo y reconocimientos. ¿Cómo está Manuel Lombo, profesionalmente hablando?

-Ahora mismo, más tranquilo. Ha sido un año un poco caótico, sobre todo, porque he hecho trabajos muy diversos. He seguido con la gira de Bambino, el disco de sevillanas, que tuvo más envergadura de la que yo pensaba, y a la vez me metí en la Bienal de Málaga con el espectáculo P’alante y p’atrás. Ha sido frenético, pero ya pasó.

-¿Qué tiene ahora entre manos?

-Tengo ideas para un disco nuevo y debería salir al final del próximo año.

-Estamos en pleno Concurso de Arte Flamenco de Córdoba ¿Qué opinión le merece este certamen?

-Es uno de los concursos de flamenco pioneros de España, con mucho renombre y categoría ,que hace una encomiable labor de conservación del patrimonio flamenco.

-¿Cómo se siente en los escenarios cordobeses?

-Yo tuve una época muy cordobesa cuando trabajaba con Juana Martín y Adevida, que este año me dio la Medalla de la Vida, un reconocimiento de los que más ilusión me han hecho. En Córdoba me siento muy bien.