Vaya por delante lo chocante de que estemos ante una película rodada en inglés, sobre una escritora francesa nacida en 1873 en un pueblo de la Borgoña y que trasladó su vida a París, donde alcanzó el éxito literario, a pesar de que fuera su marido quien firmara la aclamada serie novelística sobre Claudine. La lógica habría demandado un filme donde sus personajes no hablaran en otro idioma que el francés. No obstante, muchos me dirán haber visto en otros tiempos producciones hollywoodienses en que un torero hablaba en inglés, por ejemplo.

Pero, ya digo, eran otros tiempos. Hoy, ya en en pleno siglo XXI, suena extraño esta versión original donde nadie pronuncia una frase en el idioma nativo de la protagonista. Sí, ya sé que tanto el director (Wash Westmoreland) como la producción son británicos y, desde luego, la protagonista (actriz nacida en un barrio de Londres) y el resto del reparto, anglófonos. Pero los tiempos cambiaron al respecto hace ya bastante tiempo, aunque a veces no lo parezca, como en este caso excepcional. Y es una pena el detalle citado, porque la película posee una atractiva ambientación de lo más cuidada, así como un guión muy didáctico que nos relata los avatares de esta mujer por llegar a vivir como realmente deseaba, salvando en primer lugar el gran obstáculo que representaba el lastre de un marido que, si bien la introdujo en los círculos de la época de la bohemia parisina del momento, también la explotó literariamente apropiándose de la autoría de su obra literaria y malgastando la economía familiar en casinos y prostitución, llegando a arruinar por completo a la pareja.

Las interpretaciones, sobre todo la de Keira Knightley, que poesee un muy alto nivel interpretativo en su recreación de la escritora, son de gran calidad y, desde luego, Dominic West consigue ganarse la antipatía del respetable como marido aprovechado de su mujer, a quien explota hasta límites insospechados.