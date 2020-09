Coixet recuerda que "la cultura es el futuro" al recibir el Nacional de Cine

"Incluso para los que la desprecian, la cultura es el futuro", aseguró este sábado en San Sebastián la cineasta catalana Isabel Coixet al recibir el Premio Nacional de Cinematografía 2020. Se lo entregó el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que destacó de la directora de Cosas que nunca te dije y 'La librería' su versatilidad, su valentía para asumir riesgos, su proyección internacional y la constancia con la que ha abierto caminos a cineastas más jóvenes.

A ellos y a quienes quieran dedicarse al mundo del cine y empiezan en esta industria, Coixet les aconsejó en su discurso "fijarse, observar" el mundo que les rodea, así como que "no pierdan el tiempo en criticar" y en quejarse de lo "difícil que es todo" porque "en ningún sitio está escrito que fuera fácil".

La cineasta recordó que cuando hace 30 años acudió al festival de San Sebastián con su primera película "la crítica la destrozó". "Me hubiera gustado decir a esa chica que lloraba que los festivales son estupendos para descubrir cine, pero también son plazas de torear egos y, si tienes un ego pequeño y frágil, sufrirás, pero no es el fin del mundo". "No te va a querer todo el mundo, tatúatelo si hace falta", concluía.