El cineasta cordobés Edgar Burgos, seleccionado para el programa de residencias de la Academia de Cine

Residencias Academia de Cine, el programa de ayuda a creadores cinematográficos desarrollado por la Academia con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ha seleccionado los 20 proyectos ganadores de su segunda edición.

Entre los seleccionados está el realizador cordobés Edgar Burgos, con el proyecto de televisión 'La bola de cristal'. A la convocatoria han concurrido 931 proyectos y profesionales del sector constituidos en dos comités de valoración han elegido, además de a Burgos, a Jiajie Yu Yan (San Dai Shi Guang [Tres generaciones]), Pilar Palomero (La maternal), Tina Olivares (Celestina 2020), Lola Mayo (Libertad, igualdad, fraternidad), Gabriel Azorín Belda (Anoche conquisté Tebas), César Esteban Alenda (Waka Waka), Teresa Bellón Sánchez de la Blanca (Cariño, me he follado a Bunbury), Jorge Cantos (Los vagabundos), Marta Matute García (Yo no moriré de amor), Ion de Sosa (Balearic), Léster Álvarez Meno (El viaje de Salazar), Irene Moray (La belleza), Guillermo Chapa (Operación Viridiana), Eduardo Fuembuena Loscertales (Lejos de aquí.La verdadera historia de Eloy de la Iglesia y José Manzano), Iker Azkoitia (Los vigilantes del sueño), Celia de Molina Díaz (No es universal), Maite Vitoria Daeneris (La memoria de los árboles), Bárbara Mateos García (Y sin embargo, te quiero) y Patricia Pérez Fernández (La extranjera).

"El Programa de Residencias contó desde el primer momento con la colaboración entusiasta del Ayuntamiento de Madrid, consciente de la importancia del sector audiovisual en general, y su repercusión en Madrid en particular, por cuanto tiene de generadora de riqueza para la ciudad y la Comunidad", manifestó Miguel Ángel Redondo, Delegado de Economía, Innovación y Empleo del consistorio madrileño, que destacó el "altísimo nivel de calidad" de la primera edición, cuyos resultados definió como "espectaculares, y más aun teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo en su integridad, a pesar del impacto de la pandemia".

La coordinadora del programa, Inés Enciso, subrayó la importancia que tiene para la Academia esta iniciativa y agradeció al Ayuntamiento, a la Madrid Film Office y a Cineteca "por ayudarnos a convertir en realidad aquel sueño que tuvimos hace ya dos años y darnos la oportunidad de seguir creciendo con una segunda edición"; a la Presidencia y a la Junta Directiva de la Academia "por impulsar este programa"; a los mentores "que han acompañado el proceso creativo de los residentes haciendo que sus proyectos se conviertan en lo que son hoy"; al precomité y comité de selección; y muy especialmente a los residentes del primer año, "por el esfuerzo que han hecho en esta situación extraordinaria. Espero que siempre se sientan residentes de la Academia y mantengan la vinculación con la institución".

Entre los futuros residentes está Pilar Palomero, que presentó en la última Berlinale su primer largometraje Las niñas, que forma parte de la Sección Oficial del Festival de Málaga; Lola Mayo, guionista de las películas El muerto y ser feliz, La mujer sin piano y Lo que sé de Lola; César Esteban Alenda, que firmó junto con su hermano José Sin fin, historia nominada al Goya a Mejor Director Novel que se alzó con el Premio a Mejor Ópera Prima del Festival de Málaga 2018; Gabriel Azorín, fundador del colectivo de investigación artística lacasinegra; Irene Moray, autora de Suc de síndria, Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, categoría en la que estuvo nominado Jiajie Yu Yan con su último trabajo, Xiao Xian.

Todas las propuestas escogidas tienen una especial vinculación con la ciudad de Madrid, y se trata de doce proyectos de largometraje de ficción, cuatro largos documentales y cuatro proyectos de series de televisión –tres de ficción y una de animación–. La mayoría de los residentes seleccionados son de nacionalidad española, sólo dos de ellos proceden de Cuba. Tres de los creadores son académicos.

Por orden de puntuación, han quedado en reserva José Martret Homar (Saturna), Christian Santiago Rojas (Ñusta), Carles Harillo Magnet (Donya Enriqueta), Andrea Gutiérrez Bermejo (¿Quién teme a Cecilia Bartolomé?), Mamen Díaz (Ultravioleta), Marieta Caballero Baeza (Rebelión contra la extinción) y Remedios Crespo Casado (Lyceum Club).

Los 20 cineastas comenzarán su residencia artística el próximo septiembre y, hasta junio de 2021, disfrutarán de los medios y ayudas necesarias para el desarrollo de sus proyectos audiovisuales. La sede de la institución en Madrid será el espacio en el que se realizará este programa, que ofrecerá una aportación económica de carácter mensual a los creadores; apoyo en los gastos de traslado de aquellos residentes que vivan fuera de la Comunidad de Madrid; asesoramiento de mentores, espacio físico de trabajo, inmersión en las actividades de la Academia y encuentro permanente con la industria.

Los proyectos seleccionados se anunciaron en el encuentro organizado por la Academia, los Veranos de la Villa y Ciudad de Madrid Film Office, 'Madrid Cámara en mano', acto presentado por la periodista Pepa Blanes al que acudieron residentes –Andrea Jaurrieta y Pedro Collantes– y mentores –Fernando Colomo y Anna R. Costa– del primer ciclo y los futuros participantes de la segunda edición.