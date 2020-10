Chano Domínguez: "Hay que seguir adelante"

El músico Chano Domínguez fue galardonado ayer viernes con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2020 que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, dotado con 30.000 euros. El jurado ha distinguido con este reconocimiento su «estilo muy personal» y «su larga trayectoria de cuatro décadas dedicadas a la música, como compositor, intérprete y arreglista», que lo han llevado a ser «uno de los más grandes representantes del jazz-flamenco».

Tras recibir el premio, el músico y pianista afirmó que hay que «seguir adelante, con las medidas de seguridad». «Tenemos que seguir subiéndonos a escenarios porque si no los músicos no tienen cómo llenar la nevera, como decía Paco de Lucía».

Domínguez añadió que el momento actual de pandemia es «muy extraño» y reconocía que hay que tener «mucho cuidado». «Yo creo que no podemos pararnos», agregaba el pianista, para después insistir en que esto es «muy importante», ya que tiene constancia de que hay «muchos músicos» en España «que lo están pasando muy mal». «Tenemos que hacer todo lo posible por seguir desarrollando la actividad que estamos haciendo», subrayó.

Por otro lado, el músico aseguraba que «no esperaba» este galardón. «No tenía ni idea. Me ha sorprendido muchísimo». Además, el artista se encuentra de gira por Europa junto al músico brasileño Hamilton de Holanda, quien hace sonar la mandolina «como si fuera el instrumento más grande del planeta».

Tras conocer la noticia, el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2020 se mostró «muy contento» de poder seguir desarrollando esta actividad «en estos tiempos tan inciertos» y muy feliz por la llamada que recibió del Ministerio de Cultura.

Respecto a lo que supone para un artista de su trayectoria recibir este reconocimiento, Chano Domínguez apuntaba que «es un honor recibir el mayor premio, quizás, de música» que se otorga en España. «Es todo un orgullo y, además, un orgullo compartirlo con grandes artistas con los que yo me he subido al escenario, como son Jorge Pardo o Enrique Morente».

En relación con la dotación económica, Domínguez confesaba que «es la primera vez» que le conceden un reconocimiento con cuantía económica en España. «He recibido muchísimos premios. De hecho, este verano me hizo mucha ilusión que me dieron el premio Jazzaldia, del festival de jazz de San Sebastián».

En este sentido, adelantaba que su objetivo es «reinvertir en la música» los 30.000 euros del Premio Nacional. Así, aseguraba que «siempre» ha reinvertido en las producciones musicales que, «hoy en día», tienen que hacer los propios artistas, al no tener «el apoyo de las discográficas como se tenía en los años 90 u 80». «Me gustaría mucho poner en marcha la producción de mi disco con orquesta sinfónica. Voy a intentar dedicar esta dotación a hacer esta grabación», concluyó.