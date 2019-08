'Carnival Row', la oscura fantasía que aspira a suceder a 'Juego de tronos'

La nueva serie de fantasía 'Carnival Row', que este viernes estrena Amazon al completo, no nace de un apresurado intento de aprovechar el vacío dejado por 'Juego de tronos'. Su guion inicial se remonta a hace década y media; en el 2005 apareció en la primera Black List, esa encuesta anónima en la que profesionales de Hollywood señalan los guiones todavía por producir que más les han gustado durante el año.

Su autor era Travis Beacham, conocido hoy en día, sobre todo, por su colaboración con Guillermo Del Toro en 'Pacific Rim'. Y fue el propio Del Toro quien ayudó a hacer realidad 'A killing on Carnival Row' (ese era el primer título del guion) en formato serie, trabajando como director, coguionista y productor ejecutivo. En el 2017, dejó la nave por sus compromisos en el cine.

El pedigrí, sea como sea, estaba ahí. El factor Del Toro fue lo que convenció a Orlando Bloom para subir al proyecto y volver a un género, la fantasía, al que debe su carrera; solo dos días después de graduarse en la escuela londinense Guildhall de música y teatro, consiguió el papel del príncipe elfo Legolas en 'El Señor de los Anillos'.

"Había muchos aspectos que hacían atractiva esta historia", nos explica repantigado a placer en el sofá de un hotel de Londres. "Pero sobre todo era Del Toro. Si hablamos de fantasía, que Del Toro estuviera involucrado en algún momento elimina cualquier duda sobre el interés del proyecto. Cierras el pico y tiras adelante".

En la serie, Bloom encarna a Rycroft Philostrate, inspector de policía de una metrópolis neovictoriana llamada The Burgue. Alguien quizá algo está matando a hadas, tan solo una de las especies fantásticas llegadas a la ciudad desde territorios en guerra.

La república de The Burgue había ayudado a las hadas del país de Tirnanoc en su lucha contra El Pacto, grupo de estados-naciones en principio muy peligrosas. Durante la guerra, el por entonces emisario Rycroft se enamoró del hada Vignette (Cara Delevingne), con la que se reencuentra al principio de la serie tras años de separación y desinformación. Juntos tratan de desenmascarar a las fuerzas oscuras que amenazan su hogar común.

Cocreada por Travis Beacham y el veterano 'showrunner' René Echevarria ('Star Trek: Espacio Profundo Nuevo'), la serie "lo tiene todo", como diría el Stefon de 'Saturday night live': seres humanos, hadas, faunos, centauros, trolls, acción neogótica, debates políticos, intriga detectivesca, romance de alto voltaje, drama de lucha de clases Hace falta superar varios episodios para ajustarse a este mundo y empezar a ver cómo todo fluye de forma orgánica. Amazon parece confiar en que el público tendrá esa paciencia: encargó la segunda temporada un mes antes del estreno, esa clase de movimiento que ya empieza a tener algo de ardid publicitario.

LA SOCIOPATÍA DEL PODER

Los múltiples ingredientes de la serie sirven a un mismo propósito: llamar la atención sobre cuestiones de inmigración y refugiados, sexismo y elitismo. O, como resume Bloom, el miedo y sus consecuencias: "Lo primero es entretener, de acuerdo. Eso es importante cuando cuentas una historia. Pero es fantástico poder, además, reflexionar sobre ideas que preocupan a la sociedad del momento. Para mí trata sobre el miedo a lo desconocido y cómo esa tensión puede traer las peores consecuencias". A su lado, mejor sentada que su compañero, Delevingne asiente y añade: "La serie puede atraer por toda la fantasía, pero en realidad cuenta lo que vemos en las noticias cada día".

El detective Philostrate muestra una empatía hacia el otro que no tiene, por desgracia, tanta gente de The Burgue. Ni tampoco de este mundo. Si hay un mensaje, es este: cultiven su empatía. Orlando: "La esperanza está en la gente joven. Deberíamos escuchar a esos chicos". Cara: "Pero el problema está en que la mayoría de la gente que, al menos por ahora, tiene el poder es gente sin empatía. Son sociópatas. Tan solo les mueven el dinero y el poder, y por desgracia, son ellos los responsables del cambio". (Orlando y Cara entablan, sin mirarnos, un largo debate sociológico-político que se zampa buena parte del muy escaso tiempo de entrevista).

'BLOCKBUSTER' SIN SALIR DE CASA

La tele ha cambiado enormemente desde los días en que Bloom daba sus primeros pasos en series como 'Casualty' y 'Los asesinatos de Midsomer', a finales de los 90. "De hecho, ya no sabemos si llamarla tele", explica en otra habitación David Gyasi, que encarna al ricachón fauno Agreus. "Yo he estado en películas de enorme presupuesto de Christopher Nolan o las hermanas Wachowski y no he visto aquí gran diferencia en cuanto a nivel de cuidado, atención al detalle y nivel de los actores involucrados".

El extenso reparto de 'Carnival Row' incluye a Tamzin Merchant ('Orgullo y prejuicio') como una aristócrata humana interesada en Agreus; Karla Crome (la Jess de 'Misfits') como hada prostituta y mejor amiga de Vignette, o Jared Harris ('Chernobyl') e Indira Varma ('Juego de tronos') como, respectivamente, un poderoso político y su maquiavélica esposa. Razones para seguir mirando.