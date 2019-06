«Cada vez existe entre danza y moda una mayor simbiosis»

El bailaor cordobés Rubén Molina, de 34 años, imparte este fin de semana en la Sala Orive una masterclass intensiva a cerca de cuarenta estudiantes de baile, procedentes de distintos puntos de Europa, para dar a conocer la Córdoba flamenca. Este artista lleva años afincado en Francia, donde cuenta con su propia compañía, ha realizado numerosas producciones de flamenco y tiene bastantes proyectos en marcha entre Francia, Italia y Alemania, sacando incluso tiempo para hacer incursiones en el mundo de la moda. La conferencia de apertura la ha impartido la catedrática de danza Inmaculada Aguilar y las jornadas formativas cuentan con la colaboración de la cantaora Laura Heredia y con las guitarras de Teresa Jiménez Casas y Soraya Criado García. Además, la actividad tendrá en parte un fin benéfico, a favor de Anadip (Asociación Andaluza de Ayuda a Déficit Inmunitario Primario (Anadip).

-¿Es el primer proyecto importante que realiza en Córdoba?

-Sí y tenía muchas ganas. Llevo más de un año trabajando para ponerlo en marcha y para ello he recibido la gran colaboración del Centro Flamenco Fosforito, del Ayuntamiento de Córdoba y del Institut Flamenco Paris. En la dirección artística participan Guadalupe Jiménez, Marta Roverato y Vivien Bichon.

-¿Los alumnos que van a participar en esta actividad formativa de dónde proceden?

-Son entre 35 y 40 estudiantes de baile de varios puntos de América, Francia, Alemania e Italia que aprenderán a comprender el cante para estructurar el baile.

-¿Compagina la formación con la realización de espectáculos?

-Sí. Habitualmente, aunque no tengo una escuela física, imparto clases en Francia, Alemania e Italia y me faltaba hacerlo en Córdoba. Córdoba posee una gran oferta cultural en torno al flamenco todo el año, con grandes eventos como el Festival de la Guitarra, el Concurso Nacional de Flamenco o la Noche Blanca, pero modestamente creo que necesita contar con más formatos tipo masterclass, pues muchos de mis alumnos cuando quieren venir a formarse a Andalucía se decantan por hacerlo en Sevilla al no existir opciones en Córdoba.

-¿En qué espectáculo está trabajando en estos momentos?

-Estoy de gira en Francia con Nuit Flamenco Acte II, que es mi espectáculo numero cinco, estoy escribiendo nuevas propuestas con el Institut Flamenco Paris y últimamente he trabajado también con la coreógrafa Blanca Li. Para el 28 de junio actuaré en París en el Festival de Culturas Cruzadas, impulsado por la Unesco para difundir el flamenco como Patrimonio de la Humanidad, y el 29 de junio estaré en el Folies Bergère. Y en julio me iré a Italia de gira. No tengo límites en mi creación.

-¿Y qué relación mantiene con el mundo de la moda?

-Pues mucha, porque cada vez existe entre danza y moda una mayor simbiosis. He hecho anuncios para la marca Zilli y también estoy trabajando como coreógrafo para la Casa de Alta Costura de Christian Dior en los eventos de la Fashion Week de París.

-Cómo amante de la moda, ¿le gusta el estilo de Palomo Spain?

-Sí. Me parece muy divertida su ropa. Palomo Spain tiene mucha personalidad e identidad. Estoy orgulloso de la amplia gama de cordobeses que estamos realizando algo fuera de lo común. Estamos ahí.