El C3A renueva el jueves su fachada mediática con una obra de Maider López

El Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, C3A, presentará este jueves 7 de noviembre el cuarto encargo de la fachada mediática desde la creación del centro. Esta vez la artista Maider López ha realizado una obra digital bajo el título de Detrás (Behind). La pieza, comisariada por el director del C3A, Álvaro Rodríguez Fominaya, se proyecta desde finales del 2019 hasta finales del 2020, desde la caída del sol hasta medianoche.

El mejor lugar para su visionado es la orilla del río opuesta al C3A. La proyección se alternará con obras encargadas anteriormente a otros artistas para la singular fachada de luces LED del C3A, con más de 100 metros de largo y 12 metros de altura, constituyendo una de las pantallas de mayor tamaño del mundo, y un icono de la ciudad de Córdoba.

Proyecto de Maider López

La artista Maider López, que ya ha intervenido antes espacios en Córdoba, realiza ahora mediante el juego de luces convierte la sólida arquitectura brutalista del C3A en una arquitectura líquida. Esta veladura de lo traslúcido permite visualizar mediante las luces el horizonte imaginado si no existiera el edificio y no interrumpiera la línea visual de las construcciones detrás del propio centro de arte. De esta manera el edificio del museo desaparece para convertirse en una pantalla transparente que se mimetiza con el entorno que lo rodea.

La artista registró desde el tejado del propio centro de arte como a lo largo de la noche se encienden y apagan las luces de la ciudad tras el edificio, para después mostrarlo www.es/noticias en la fachada de manera acelerada y así las luces de las viviendas y el alumbrado de la ciudad van sutilmente cambiando para reflejar el ritmo de la ciudad. Para la artista la instalación da “continuidad al paisaje nocturno de Córdoba”. En ella aborda la naturaleza del arte público totémico y omnipresente, esta vez refugiándose en la estrategia de la desaparición del monumento borrándolo de manera virtual.

La artista

Maider López desarrolla su trabajo interviniendo en el espacio público y la arquitectura. Sus intervenciones rompen con el estatismo de las cosas y los lugares abriendo el territorio de la negociación, llevando a buscar nuevos modos de ver y de relacionarse. El espacio urbano y el paisaje natural son dislocados mediante estrategias que alteran hábitos y relaciones, generando nuevos espacios o situaciones. Proyectos que ofrecen la posibilidad de repensar el lugar rompiendo las dinámicas de

uso y percepción del espacio.

La obra de la artista Maider López ha sido ampliamente expuesta nacional e internacionalmente: Prospect 4. Contemporary Art Triennial, Nueva Orleans (2017); 1.645 Tizas, Matadero Madrid (2016); Desplazamiento, Koldo Mitxelena, Donostia-San Sebastián y MARCO, Vigo (2015), Play Time, 4ª biennale d'art contemporain, Rennes (2014); Mom, I am Barbarian? 13ª Bienal de Estambul (2013); Mountain, Lower Austria Contemporany (2013), Polder Cup, Skor y Witte de With, Holanda (2010), Eclats, Centro Pompidou-Metz (2010), Sharjah Biennial 9, Emiratos Árabes Unidos (2009); Line of sight, Zendai Moma Museum, Shangai (2008); AdosAdos, Guggenheim Bilbao (2007); Columnes, Caixa Forum, Barcelona (2006) y 51 Bienal de Venecia (2005).