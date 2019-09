Bono trae «pasión» y Membrives, «la verdad» musicada

El festival internacional de poesía Cosmopoética ofreció ayer al público una segunda jornada en la que sobresalieron, entre otras aportaciones, la «pasión» por la escritura de la malagueña Isabel Bono y el espectáculo Lorca. Spanish Songs, sobre el que la cantante y actriz cordobesa Mariola Membrives destacó «la verdad» de las canciones tradicionales.

Isabel Bono fue la responsable de inaugurar las lecturas poéticas de esta cita literaria en la Sala Orive junto a la escritora gallega Luisa Castro. En el encuentro mantenido con la prensa por la mañana, sostuvo que siente «la misma pasión» por la escritura que cuando la descubrió en su niñez. En una charla muy distendida, también admitió que no mantiene igual ilusión por publicar y que, sin embargo, «el día que no escribo estoy de mal humor y engordo». Entre otras ideas, señaló que ha llegado a Cosmopoética «en modo fan» y confió en que su lectura gustase al público. El director artístico de Cosmopoética, Antonio Agredano, la presentó en esta reunión con los medios y como respuesta a una pregunta de este, comentó que ahora «me siento más cómoda en prosa, los poemas se me fueron en el 2015». Su último poemario es Lo seco, publicado por Bartleby. Además de la literatura, la autora malagueña abordó distintas cuestiones de calado y reconoció que los temas tabúes «son los que me gustan. Hay que normalizar cualquier cosa. Cuanto más escabrosa, más hay que normalizarla y yo voy a hacerlo», reivindicó.

Mariola Membrives, ayer en el espectáculo ‘Lorca. Spanish Songs’ en Orive. Foto: CHENCHO MARTÍNEZ

Junto al acto de las escritoras citadas, el programa incluyó las intervenciones de Alejandro Simón Partal y Antonio Praena, y el diálogo de Sergio C. Fanjul y Pablo García Casado, que presentó su nuevo poemario, La cámara te quiere. Por último, Mariola Membrives despidió el día en la Sala Orive con un espectáculo musical basado en su último disco, en el que recupera canciones tradicionales españolas grabadas por Federico García Lorca y la Argentinita.

En declaraciones a este periódico, Membrives explicó que este álbum le ha permitido «usar a Lorca como vehículo para llegar a mi tierra, a las canciones de siempre, a algo más folclórico y no tan etiquetado». Así, avanzó que en su actuación la acompañarían los músicos Dani Pérez, a la guitarra, y Vicent Pérez, al trombón, y que, entre otros objetivos, buscarían «entrar en este estado que me provoca Córdoba, que es como de siempre, pero el sitio donde no estoy, aunque al que pertenezco». La artista subrayó que la apuesta por estos temas ha sido «como un arma de doble filo, pero es que son canciones que algunas tienen cinco o seis siglos y para mí es muy importante, porque es como la verdad. Algo que permanece siempre en la boca de la gente tiene mucho poder», destacó.

OTRAS ACTIVIDADES / Además, la segunda jornada comenzó con el desarrollo del Laboratorio Do it yourself en la Casa Góngora. Esta iniciativa novedosa permitió a los asistentes participar como autores en una revista creada durante el transcurso del festival. Como recoge el título, la propuesta persiguió poner en práctica la filosofía Do it yourself (Hazlo tú mismo) y la libertad creativa que caracterizaron la época de la eclosión punk en el Reino Unido, el país invitado en la presente edición de Cosmopoética.

Además, entre otros actos, familias y niños asistieron a un encuentro con Juan Kruz, autor de Abecedario titiridario y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2018, que se celebró en la Biblioteca Central.

Por otro lado, la compañía cordobesa Efímera Teatro realizó la acción escénica God Save the Poet (Dios salve al poeta, título que enlazó con el lema de Cosmopoética para este año, God save the poetry, Dios salve la poesía) en la Plaza de San Agustín. En su interpretación, Sabina Vicente, Pepe Ciclo e Irene Lázaro reivindicaron la figura del dramaturgo y poeta a partir de las lecciones de Lope de Vega y de Shakespeare, «de cómo ellos decían que se tenía que hacer la comedia y decir un texto», explicó esta última.

El cantautor cordobés Chico Herrera ofreció en este mismo espacio uno de los cuatro conciertos que tiene programados en el festival y afirmó que «es un privilegio formar parte de un evento de este calibre». En su recital, el público disfrutó de poemas musicalizados de autores como Antonio Machado, Tomás Segovia, Juan Ramón Jiménez y Pablo García Baena.