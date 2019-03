La asociación Amigos de Paco Peña presenta el proyecto FlamencoWoman

La Asociación Cultural Amigos de Paco Peña ha presentado el proyecto FlamencoWoman. Mujeres, cordobesas, del flamenco, puesto en marcha junto a QRProducciones Culturales y la revista cultural Blanco Sobre Negro.

Se trata de una serie documental que recoge, en 12 capítulos, la importancia de la mujer en este arte Patrimonio De la Humanidad.

Se han realizado, según cuentan los coordinadores del proyecto, entrevistas a guitarristas, cantaoras y una bailaora. Todas ellas han desgranado sus sentimientos y sus vivencias como mujer en el flamenco y han demostrado, con sus actuaciones, el arte que ellas llevan dentro.

Esta serie, la cual ya ha sido rodada en casi su totalidad, abarcará mas de tres meses de trabajo repartidos en distintos momentos.

Se han realizado las entrevistas a todas ellas, tras lo cual se dieron tres recitales que fueron grabados en su integridad y se rodará un documental que recorrerá la historia intima de la relación del flamenco y la mujer. Desde las danzarinas de gades hasta nuestros días.

DIFUSIÓN GRATUITA

Las tertulia flamenca Amigos de Paco Peña y la revista cultural Blanco Sobre Negro decidieron desde un principio que esta serie tendría que poder ser disfrutada por todos. Ellos cederán, gratuitamente, a todas las televisiones -de cualquier ámbito- y las emisoras de radio -una copia para su emisión.

Según comenta el director de este proyecto, José Manuel Rosario, “se quieren mantener reuniones con educación para que, a través de ellos, también se lleguen a todos los centros educativos, y los chicos y chicas, puedan conocer y disfrutar del flamenco hecho por mujeres”.

Rafael Lora ha lamentado que “las instituciones no hayan estado presentes en el acto de presentación”. “La cultura no es del momento de las elecciones”. “Están invitadas todas las instituciones, de todos los ámbitos. No ha venido a preocuparse ninguna por la mujer del flamenco”.

Alba Espert, directora artística y una de las mujeres participantes, agradeció en nombre de todas ellas la importancia que se desarrollen proyectos como este para que sea más visible aún la mujer.

Junto a las once protagonistas: Alba Espert, Amparo Ramos, Ana Jiménez, Ana Mar García de Quero, Carmen Abad, Carmen Carmona, Emi Álvarez, Lorena Doblas, Lucía Padilla, María José Abad y Rosa Fernández; han colaborado para el desarrollo de este proyecto QRComunicación, la Asociación Guadalfranca y la Asociación Cudetur.

Por otro lado, también se hizo una especial mención a la Academia Italiana Musicopoli que se ha encargado, de alguna manera, de la internacionalización de este proyecto.